Incertidumbre y preocupación en torno a la desaparición de Yulixa Toloza

Familiares y amigos de Yulixa Toloza, una mujer reportada como desaparecida luego de practicarse un procedimiento estético, han intensificado las labores de búsqueda y buscan respuestas sobre su paradero y lo ocurrido después del procedimiento.

La incertidumbre y la preocupación aumentan con el paso de las horas alrededor del caso de Yulixa Toloza , una mujer reportada como desaparecida luego de practicarse un procedimiento estético en un establecimiento del sur de Bogotá.

Así lo dieron a conocer familiares y amigos, quienes aseguran que, desde entonces, no han logrado establecer su ubicación ni conocer con claridad qué ocurrió tras la intervención. Las labores de búsqueda se intensificaron durante la madrugada y mañana de este jueves 14 de mayo, cuando unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía y otros organismos realizaron diligencias en una vivienda ubicada sobre la autopista Sur con calle 51D, en el barrio El Carmen, en el sur de la capital.

Las acciones se llevaron a cabo tras información que apuntaba a un posible paradero de la mujer y de otra persona que presuntamente permanecía dentro del inmueble. La alerta se encendió luego de que personas cercanas a Yulixa aseguraran que perdieron contacto con ella después de una lipólisis con láser practicada el miércoles 13 de mayo. De acuerdo con las versiones conocidas, la intervención inicialmente había sido presentada como un procedimiento de rápida recuperación.

Yuri Paola Mora, amiga de la mujer, relató en entrevista con Noticias Caracol que todo apuntaba a que la paciente regresaría a casa pocas horas después.

“Prácticamente tú te vienes, te la haces y te vas para tu casa”, expresó. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a notar situaciones que despertaron preocupación. Según contó la mujer al medio nacional, cuando volvieron a verla su estado físico generó alarma.

“Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, afirmó. Las dudas aumentaron aún más debido a las dificultades para obtener información clara sobre su estado y ubicación. De acuerdo con el relato entregado por la amiga, posteriormente recibieron versiones contradictorias sobre lo sucedido y el lugar donde presuntamente habría sido trasladada.

Uno de los elementos que ahora toma relevancia dentro de la búsqueda es un mensaje enviado presuntamente por Yulixa antes de perder contacto con sus allegados.

“Voy casa, tengo sueño”, fue el texto que, según versiones conocidas, alcanzó a enviar. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una versión oficial sobre el paradero de la mujer ni han confirmado detalles sobre lo ocurrido después del procedimiento estético. Entre tanto, las diligencias y verificaciones continúan mientras familiares esperan respuestas





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