Incidente con dron paraliza operaciones en el Aeropuerto El Dorado y genera caos en Bogotá

La incursión ilegal de un dron en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado obligó a suspender temporalmente todas las operaciones, afectando a cientos de viajeros y generando una fuerte advertencia de las autoridades aeronáuticas. Las investigaciones están en curso para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes.

La irresponsabilidad de un ciudadano generó una grave alerta en el principal aeropuerto de Colombia. La Aeronáutica Civil y el concesionario OPAIN confirmaron que el Aeropuerto Internacional El Dorado suspendió temporalmente todas sus operaciones debido a la entrada ilegal de un dron en el espacio aéreo restringido.

Este incidente afectó los planes de cientos de viajeros en Bogotá y desató una fuerte advertencia de las autoridades aeronáuticas. Según el informe oficial de la Aerocivil, la emergencia comenzó alrededor de las 6:36 p.m. (18:36 horas). Los radares y el personal de seguridad detectaron la presencia de un Sistema de Aeronave No Tripulada (dron) sobrevolando peligrosamente la plataforma internacional del aeropuerto.

Ante el riesgo inminente de colisión, la torre de control ordenó la suspensión inmediata de todos los despegues y aterrizajes para garantizar la seguridad de los pasajeros y la integridad de las aeronaves. La presencia del objeto extraño obligó a detener las operaciones aéreas durante 45 minutos. Durante este tiempo, los equipos de seguridad activaron los protocolos de inspección para asegurarse de que el área estuviera libre de obstáculos.

Una vez confirmada la seguridad del perímetro, las operaciones aéreas se reanudaron y la terminal volvió a funcionar con normalidad. Aunque El Dorado ya ha retomado sus actividades, la interrupción de 45 minutos generó un efecto dominó en la programación de los vuelos nocturnos.

Por esta razón, la Aeronáutica Civil y OPAIN recomiendan a los viajeros con vuelos programados en las próximas horas contactar a sus aerolíneas para verificar el estado de sus itinerarios, ya que podrían haber retrasos o reprogramaciones debido a este incidente. Las autoridades no pasarán por alto este grave suceso. La Aerocivil recordó a la ciudadanía que el uso de drones en zonas cercanas a cualquier aeropuerto del país está estrictamente prohibido y representa un riesgo grave para la aviación.

Actualmente, las autoridades competentes y la policía judicial están investigando el origen de la señal del dispositivo para identificar al operador del dron y aplicar las severas sanciones penales y económicas previstas por la ley por poner en peligro la seguridad aérea del país. La Aerocivil emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con la seguridad de los pasajeros y advirtió sobre las consecuencias legales de violar las normas de aviación





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