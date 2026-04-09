Incidente en Brasil: Vehículo de la Embajada Colombiana Accidentado, Embajador Saade Explica

El embajador colombiano en Brasil, Alfredo Saade, detalla el accidente que involucró un vehículo de la embajada, conducido por el chef. Explica las circunstancias y denuncia posibles intereses ocultos.

En las últimas horas se ha reportado un incidente que involucra un vehículo de la embajada colombiana en Brasil . El automóvil, que era conducido por el chef de la cancillería colombiana en ese país, sufrió un accidente. El embajador Alfredo Saade , en una entrevista con 6AM W de Caracol Radio, ofreció detalles sobre lo sucedido, aclarando la situación y abordando las circunstancias que rodearon el evento. El embajador Saade explicó que durante la Semana Santa se encontraba en Bogotá.

Fue entonces cuando, según su relato, el chef, abusando de la confianza depositada en él, tomó el vehículo de manera no autorizada. El embajador señaló que el vehículo, destinado exclusivamente para el conductor asignado, fue utilizado de forma inapropiada, resultando en el accidente. Saade mencionó que el incidente ocurrió cuando el vehículo se subió a una berma, lo que provocó los daños observados. Además, afirmó que el chef involucrado, de nacionalidad colombiana, había sido recientemente contratado para desempeñarse en la embajada. El embajador indicó que, tras el incidente, se procedió a citar a la empresa y a la aseguradora del vehículo, a la espera de las directrices necesarias para gestionar la reclamación correspondiente. En sus declaraciones, el embajador Saade también abordó otras cuestiones relacionadas con el incidente, sugiriendo la posibilidad de intereses ocultos y ataques cibernéticos dirigidos a desestabilizar la situación. \El embajador Saade expresó su preocupación por lo que percibió como una serie de acciones destinadas a generar caos y desacreditar su gestión. En su entrevista, Saade mencionó que el incidente parece estar ligado a intereses creados y a una campaña de desprestigio en su contra. El embajador denunció la existencia de posibles intereses económicos ocultos en relación con el contrato que gestionaba, sugiriendo que algunos individuos podrían estar actuando en su contra para sabotear su labor. También denunció un presunto ataque cibernético y lo relacionó con intentos previos de desestabilización. El embajador hizo referencia a situaciones similares que ocurrieron en el pasado, incluyendo una suspensión por parte de la Procuraduría y demandas relacionadas con contratos. Saade enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si existen motivaciones ocultas detrás del incidente. Expresó su determinación de aclarar la situación y de tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de la embajada y de Colombia en Brasil. El embajador también manifestó su confianza en que se realizará una investigación transparente para esclarecer lo sucedido y responsabilizar a quienes resulten culpables, y así, evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. \En cuanto a las consecuencias inmediatas, el embajador Saade aseguró que se tomaron medidas correctivas y que el chef involucrado fue retirado de sus funciones en la embajada. Además, el embajador destacó la importancia de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la representación diplomática, resaltando la necesidad de establecer protocolos claros y estrictos para el uso de los vehículos oficiales. También hizo un llamado a la colaboración y al trabajo en equipo para superar la crisis y restaurar la confianza en la embajada. Saade reiteró su compromiso de transparencia y su disposición a colaborar con las autoridades competentes en la investigación del incidente. Finalizó señalando que se están tomando las medidas necesarias para evaluar los daños causados y para garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, buscando que la embajada continúe operando de manera eficiente y respetando los protocolos establecidos





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