Incidente político con autobús de la Selección Colombia tras partido en Bogotá

autobús de la Selección Colombia fue retenido por simpatizantes del candidato Iván Cepeda después del partido contra Costa Rica, en un contexto de polémica por el uso de la camiseta nacional en la campaña electoral.

Tras el partido amistoso que la Selección Colombia disputó en el Estadio El Campín de Bogotá, donde la Tricolor venció 3-1 a Costa Rica, el autobús que transportaba al equipo nacional enfrentó un momento de tensión e incertidumbre.

Este incidente ocurrió en un contexto de alta agitación política, en plenas campañas presidenciales. El vehículo, que se dirigía con los jugadores hacia su hotel para el descanso posterior al encuentro, fue interceptado por un grupo de simpatizantes del candidato Iván Cepeda. Según reportes y videos difundidos en redes sociales, estas personas se colocaron en la ruta del autobús, impidiendo su avance normal.

Además, los manifestantes adhirieron panfletos y propaganda política de este candidato en las ventanas y laterales del bus, generando una escena de confusión y preocupación. Este episodio se produce en medio de un intenso debate nacional sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia en activities políticas.

La polémica estalló después de que el propio Iván Cepeda criticara el uso de la prenda por parte del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella y sus seguidores durante la campaña electoral. Ante esta situación, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado oficial. En él, aclara que, al ser una entidad privada, carece de facultades legales para prohibir que cualquier ciudadano adquiera o utilice la camiseta, que es un producto comercial.

No obstante, la FCF recordó que en múltiples ocasiones ha hecho un llamado para que sus marcas, símbolos y camiseta no sean empleados con fines ajenos al deporte. La federación expresó su pesar porque el uniforme nacional, que simboliza la disciplina, el trabajo en equipo y el talento de los deportistas, sea envuelto en controversias políticas que distan de los valores deportivos.

Paranlelamente, en redes sociales circularon imágenes de la campaña presidencial de 2018 en las que el actual presidente Gustavo Petro apareció vistiendo la camiseta amarilla de la selección en actos proselitistas, lo que añadió más leña al debate sobre la apropiación política de este símbolo patrio. El incidente del autobús refleja la polarización y la tensa atmósfera que vive el país en vísperas de las elecciones, donde hasta el fútbol, tradicionalmente visto como un espacio de unión, puede convertirse en un campo de disputa





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