Incidente violento en Belén: tres heridos tras altercado por uso indebido de vehículo

En el barrio Belén, un altercado entre el dueño de un automóvil y dos personas que usaban el vehículo como baño resultó en tres heridos y capturados. El caso se desarrolló en la comuna 16 y generó una investigación policial.

En el barrio Belén, en la comuna 16, un altercado entre el dueño de un automóvil y dos personas que usaban el vehículo como baño resultó en tres heridos y capturados. El incidente ocurrió el 12 de marzo de 2024 y generó una investigación policial.

Detalles del incidente y la confrontación

El propietario del vehículo, de 41 años, se asomó al balcón de su casa y vio a una persona orinando una de las llantas de su automóvil. Al percatarse de la situación, el dueño del vehículo comenzó a recriminar a las dos personas, quienes aparentemente estaban en estado de alicoramiento. La tensión escaló cuando uno de los hombres sacó un cuchillo y atacó al propietario.

Also read Corte abre investigación contra directora administrativa del Senado por presunta obstrucción judicial

El dueño respondió con un arma de fuego que poseía, disparando a ambas personas. Los tres heridos fueron atendidos en centros asistenciales de la zona, con lesiones que no comprometieron sus vidas. Dos de ellos sufrieron heridas por arma de fuego y el tercero por una lesión con arma blanca.

Reacción del propietario y la policía

Tras recibir curaciones por las heridas en el ojo izquierdo y el antebrazo izquierdo en la Clínica Las Américas, el dueño del vehículo se dirigió a la estación de Policía de Belén con su arma de fuego. Declaró que se ponía a disposición porque había lesionado a dos presuntos delincuentes que lo querían atracar.

Advertisement

La policía capturó a los tres implicados bajo el delito de lesiones personales. El propietario mostró el permiso para el porte del arma de fuego que habría usado en el altercado. Las autoridades analizarán si imponen un comparendo a los hombres implicados, ya que hacer necesidades fisiológicas en la vía pública está sancionado con una multa de 933.816 pesos según el Código Nacional de Policía.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

El incidente ha generado preocupación en la comunidad de Belén, donde la convivencia pacífica se ve amenazada por actos de intolerancia y violencia. Los heridos, de 27 y 30 años, recibieron atención en la Unidad Intermedia de Belén y se espera que su recuperación sea completa.

La investigación continúa para determinar las causas exactas del altercado y si existen antecedentes de violencia en la zona. Se espera que las autoridades emitan una declaración oficial en los próximos días y que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares en la comuna 16.