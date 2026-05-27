Incidentes aéreos en Colombia y Ecuador: ansiedad a bordo y protocolos de seguridad en zonas montañosas

Un vuelo de Avianca con destino a Pasto abortó dos aterrizajes por mal tiempo, generando pánico entre los pasajeros. En Ecuador, un avión de LATAM reportó fuego en un motor. Ambos casos ponen de manifiesto los retos operativos en aeropuertos de montaña.

El martes 26 de mayo, un vuelo de Avianca con destino a Pasto , identificado como AV9401, vivió momentos de extrema tensión cuando la aeronave no logró aterrizar en dos ocasiones en el aeropuerto Antonio Nariño debido a las adversas condiciones climáticas caracterizadas por neblina y mal tiempo.

Los pasajeros experimentaron crisis de pánico, llantos y algunos desmayos, lo que obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá priorizando la seguridad. Tras una breve espera, el avión retomó el vuelo y finalmente aterrizó en Pasto sin incidentes. El aeropuerto Antonio Nariño, ubicado en una zona montañosa de la Cordillera de los Andes, es conocido por sus difíciles condiciones de aproximación, con frecuentes lluvias, nubosidad baja y vientos cambiantes que requieren maniobras precisas.

Expertos en aviación señalan que abortar un aterrizaje es un protocolo normal de seguridad cuando las condiciones no son óptimas. Este incidente coincide con otro reportado ese mismo día en Ecuador, donde un vuelo de LATAM Airlines (LNE1376) que cubría la ruta Quito-Cuenca declaró una emergencia tras ser observado con fuego en uno de sus motores durante la aproximación a Cuenca, desviándose a Guayaquil. Aunque ambos eventos generaron alarma, las autoridades confirmaron que no hubo heridos.

Estos sucesos destacan los desafíos operativos que enfrentan las aerolíneas en regiones montañosas de Colombia y Ecuador, donde el clima variable añade una capa de complejidad a las operaciones aéreas, reabriendo el debate sobre la seguridad y la infraestructura aeroportuaria en zonas de difícil acceso





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