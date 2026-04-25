Incidentes de seguridad aérea en El Dorado: ¿Saturación o fallas en los protocolos?

El Aeropuerto Internacional El Dorado enfrenta cuestionamientos por recientes incidentes de seguridad aérea, que incluyen cruces no autorizados de helicópteros militares y maniobras de emergencia durante aterrizajes. Las autoridades y expertos analizan si estos eventos son consecuencia de una saturación operativa o de deficiencias en los protocolos de control aéreo.

Los recientes incidentes de seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá han generado preocupación sobre los mecanismos de control y la posible saturación de operaciones en uno de los aeropuertos más transitados de la región.

En lo que va del año, la terminal ha registrado tres eventos que alertaron a la opinión pública por poner en riesgo a pasajeros y tripulantes. El primer incidente ocurrió a mediados de febrero, cuando un vuelo de Latam tuvo que abortar su despegue después de que un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cruzara la pista asignada para el carreteo y partida.

Según la Aeronáutica Civil, este suceso se debió a errores logísticos, comunicaciones desagregadas, incumplimiento de altitud por parte del helicóptero, saturación en las comunicaciones y falta de protocolos estandarizados. El coronel Álvaro Bello, director de Investigaciones de la Aerocivil, explicó que no se trata de una causa única, sino de una cadena de errores que generan vulnerabilidades en el sistema.

El segundo incidente, el 13 de marzo, involucró a un helicóptero Black Hawk del Ejército que cruzó sin autorización la trayectoria de una pista del aeropuerto. La Aeronáutica Civil atribuyó este caso a una comprensión incompleta del destino del helicóptero y errores de interpretación entre el piloto y los controladores, junto con problemas en la transmisión de instrucciones.

El tercer evento, el 19 de abril, se relacionó con una alarma por la posición de dos aeronaves durante el aterrizaje debido al cierre temporal de una pista. Un avión de carga de Qatar y un vuelo comercial de Lufthansa tuvieron que realizar una maniobra de "go-around" para interrumpir el aterrizaje.

Aunque la Aeronáutica Civil aclaró que no hubo riesgo real, el analista de aviación Alberto Maya destacó que esta maniobra es común y no implica grandes riesgos, ya que está diseñada para garantizar la seguridad. Maya y el capitán Simón Cadavid, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), coincidieron en que estos incidentes reflejan problemas de regulación, errores de pilotos y controladores, y un aumento en la actividad aérea que agrava la situación.

Cadavid advirtió que este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes en El Dorado debido al crecimiento del tráfico aéreo y la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad





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