Incidentes violentos en un partido de Copa Libertadores en Medellín

Los incidentes violentos en Medellín dejan claro que la violencia está ganando terreno en el fútbol colombiano, y las 'barras bravas' y barras organizadas son un problema persistente. Es necesario tomar medidas drásticas y ejemplarizantes para solucionar este problema y proteger a los hinchas, ya que los incidentes violentos en Medellín afectan negativamente a la imagen de la selección nacional y el fútbol en general en el país.

De extrema gravedad lo ocurrido el jueves pasado en el partido entre el Independiente Medellín y Flamengo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

Los desórdenes protagonizados por un sector de la hinchada obligaron a suspender el partido en Copa Libertadores cuando apenas había comenzado el juego y, como las protestas no se calmaron, cuarenta minutos más tarde se canceló definitivamente el cotejo. Es una situación muy compleja. Se trataría de una sanción fuerte al estadio y al equipo, y también les sería impuesta la pérdida de los tres puntos, tal y como establecen las normas.

Además, se tomarían medidas drásticas y ejemplarizantes, aún más por tratarse de un partido con una audiencia superlativa y por tratarse del equipo visitante, que no deja de ser el vigente campeón del principal torneo continental. Lo más preocupante es que no se trató de una acción aislada o espontánea, ya que quedó evidenciado que había planificación por parte de la barra en donde se generaron los hechos de violencia





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voluntad De Violencia Incidentes Violentos Apta Barras Bravas Barras Organizadas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cancelan el partido DIM-Flamengo de Libertadores tras incidentes en las tribunasEl equipo antioqueño quedaría eliminado de la competición y podría asumir sanciones para futuras ediciones.

Read more »

Cancelan el partido DIM-Flamengo de Libertadores tras incidentes en las tribunasEl equipo antioqueño quedaría eliminado de la competición y podría asumir sanciones para futuras ediciones.

Read more »

Disturbios en partido de Copa Libertadores en Medellín dejan tres trasladados y nueve capturadosLa Alcaldía de Medellín reportó tres personas trasladadas al CTP y nueve capturados, incluyendo una mujer y un menor, tras disturbios durante un partido de la Copa Libertadores en el Estadio Atanasio Girardot. Las autoridades investigan bajo la Ley 1801 de 2016, que sanciona conductas violentas y alteración del orden público.

Read more »

Disturbios tras el juego Medellín – Flamengo por Copa Libertadores en MedellínLos hinchas del 'poderoso' causaron disturbios y se vieron involucrados en incidentes violentos durante el partido contra Flamengo de Brasil. El juego se suspendió en solo 4 minutos y se decidió cancelar debido a la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad.

Read more »