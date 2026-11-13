Inclusión en la Moda: Bucaramanga Representará a Colombia en Lima 2026

Modelos santandereanos con discapacidad participarán en la Gran Gala Internacional Pasarela por la Igualdad 2026 en Lima, Perú. Conoce los detalles de esta iniciativa cultural liderada por Paola Cáceres Cervantes que busca derribar estereotipos de belleza y promover la integración humana mediante el arte y la moda. Desde el 1 al 5 de diciembre de 2026, la delegación colombiana demostrará que los sueños no tienen límites.

Una delegación de artistas, modelos y gestores culturales originarios de Bucaramanga, Santander, será la representante oficial de Colombia en la Gran Gala Internacional Pasarela por la Igualdad 2026. Este evento de alto perfil internacional se llevará a cabo en Lima, Perú, durante la semana comprendida entre el 1 de diciembre y el 5 de diciembre de 2026.

La iniciativa es liderada por la artista multidisciplinaria y gestora cultural Paola Cáceres Cervantes, quien ha coordinado un equipo de colaboradores para construir espacios de participación digna. El objetivo central es brindar oportunidades de reconocimiento a personas con discapacidad, pacientes oncológicos y familias cuidadoras en escenarios artísticos de nivel global.

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Origen Santandereano y Trayectoria Local

Este capítulo internacional es la continuación natural de proyectos anteriores que comenzaron a visibilizarse públicamente en la ciudad de Bucaramanga. Anteriormente se realizaron las pasarelas denominadas Pasarela Misterio, Pasarela Hecho a Mano y Pasarela Metamorfosis.

Estos eventos locales sentaron las bases técnicas y filosóficas necesarias para competir en el extranjero. La estructura organizativa desarrollada en Santander permitió articular modelos y artistas que ahora trasladan esa experiencia a un escenario latinoamericano y europeo, demostrando la solidez del proyecto cultural regional.

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Testimonios de Superación y Capacidades Reales

La delegación incluye a Jessica Carrillo, comunicadora social y periodista especializada en educación inclusiva. Carrillo ha participado en las dos ediciones de pasarelas realizadas en Santander y considera que esta invitación a Perú es una oportunidad vital para desafiar estereotipos tradicionales de belleza.

Johanis Menco, exfutbolista profesional, ciclista paralímpica y mentora deportiva, formará parte del equipo tras perder su pierna izquierda hace seis años en un accidente. Menco ve en la moda y la cultura industrias creativas donde las marcas deben inspirarse en personas con prótesis o sillas de ruedas para evitar la exclusión social.

Impacto Personal en Estudiantes y Líderes

Linda Bautista, estudiante de noveno semestre de Administración Financiera en las Unidades Tecnológicas de Santander, sufre artritis reumatoide desde los seis años y utiliza silla de ruedas. Para Bautista, participar representa romper barreras psicológicas propias y demostrar que las capacidades individuales superan cualquier limitación física impuesta por la sociedad.

El docente y paraatleta José Manuel Navas, líder en derechos humanos, cierra la nómina de participantes santandereanos. Su presencia refuerza el enfoque de justicia social y educación inclusiva que caracteriza a toda la iniciativa cultural impulsada desde el departamento de Santander hacia los escenarios internacionales.