Carlos Mario Suárez Brand, joven con síndrome de Down, inicia labores en la Refinería de Barrancabermeja tras selección con Fundamiser y Fermar.

El pasado miércoles 18 de noviembre, Carlos Mario Suárez Brand ingresó por primera vez a las instalaciones de la Refinería de Barrancabermeja para asumir su nuevo puesto laboral. Con 27 años y diagnóstico de síndrome de Down, el joven vestía el equipo de protección personal completo, incluyendo casco, gafas y botas industriales, listo para comenzar sus funciones con la empresa Montajes y Construcciones Fermar.

Responsabilidades en la Parada de Azufre 2

La función principal asignada a Carlos Mario Suárez Brand es el abastecimiento del punto de hidratación destinado a los trabajadores que participan activamente en la parada de Azufre 2. Su labor requiere organización y motricidad fina, asegurando que el agua sea distribuida bajo los estándares de salud ocupacional sin que otras personas manipulen el recurso directamente.

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Proceso de selección con Fundamiser

Este ingreso es el resultado de meses de búsqueda y preparación, donde Carlos Mario superó las etapas de selección junto a otros tres jóvenes candidatos. La Fundación Misión, Solidaridad, Esperanza y Refugio (Fundamiser) de Barrancabermeja, entidad con 17 años de trayectoria, coordinó la postulación y el acompañamiento durante todo el proceso, facilitando el contacto inicial con los ingenieros Jonathan Macías y Marcela.

Experiencia previa en El Rincón de los Amigos

Mauricio Caballero, coordinador del área de higiene, seguridad y salud en el trabajo de la compañía, destacó que la trayectoria de Carlos Mario en la heladería El Rincón de los Amigos fue un factor determinante. Esta experiencia previa le permitió conocer dinámicas de trabajo e inclusión para personas con discapacidad cognitiva, demostrando capacidades que la empresa valoró durante el juicio de selección.

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Adaptación del entorno industrial

La refinería realizó ajustes específicos en el espacio de trabajo de Carlos Mario para garantizar su seguridad y facilitar sus labores. Además, Fundamiser adelantó jornadas de sensibilización con el personal de Fermar, explicando las características de la discapacidad intelectual y la importancia de realizar ajustes razonables, dejando claro que se busca igualdad de derechos y no lástima.

Inducción y proyección futura

Durante su primer día, Carlos Mario recibió una inducción completa sobre los peligros asociados a la operación y recorrió el área donde desarrollará sus funciones. Este caso exitoso abre la puerta a más oportunidades de inclusión laboral para otros jóvenes, consolidando un modelo de integración basado en la preparación y el respeto a las capacidades individuales.