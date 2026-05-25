Incremento del GNL: mayor dependencia de importaciones y mayores costos para hogares y empresas

El precio del gas natural licuado (GNL), que cubre cerca de una cuarta parte de la demanda nacional, tendrá un incremento de 32% entre junio y agosto de este año, lo que implicará mayores costos para hogares, industrias, comercios y vehículos en Colombia. El incremento en el costo internacional del GNL tiene un efecto directo sobre las tarifas internas debido a que Colombia depende cada vez más del gas importado para cubrir su demanda energética.

El precio del gas natural licuado ( GNL ), que cubre cerca de una cuarta parte de la demanda nacional, tendrá un incremento de 32% entre junio y agosto de este año, lo que implicará mayores costos para hogares, industrias, comercios y vehículos en Colombia.

Según el experto minero-energético Sergio Cabrales, el país enfrenta una creciente dependencia de las importaciones justo cuando el mercado internacional atraviesa una fuerte volatilidad y se acerca el fenómeno de El Niño. El incremento en el costo internacional del GNL tiene un efecto directo sobre las tarifas internas debido a que Colombia depende cada vez más del gas importado para cubrir su demanda energética.

La situación se vuelve más delicada porque la demanda de gas importado ha venido creciendo incluso sin que el país enfrente todavía un fenómeno de El Niño. Según Cabrales, actualmente Colombia dispone de aproximadamente 200 GBTUD adicionales para atender un posible fenómeno de El Niño, lo que equivale al 43% de la capacidad actual de importación de GNL del país





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