Incremento en violencia letal contra personas LGBTIQ+ en Bolívar, Colombia

El informe 'Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+' presentado por la corporación Caribe Afirmativo muestra el incremento que ha tenido la violencia letal en Bolívar contra las personas LGBTIQ+, particularmente en las comunidades trans y de orientación no tradicional. El informe rinde homenaje a Nawar Jiménez, lideresa trans de los Montes de María y defensora de derechos humanos, que fue asesinada el año pasado.

Un informe presentado por la corporación Caribe Afirmativo muestra el incremento que ha tenido la violencia letal en Bolívar contra las personas LGBTIQ+, especialmente en las comunidades trans y de orientación no tradicional.

El informe, titulado 'Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+', rinde homenaje a Nawar Jiménez, lideresa trans de los Montes de María y defensora de derechos humanos, que fue asesinada en la vía que comunica a los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto. En Colombia, los casos de asesinatos contra las personas LGBTIQ+ aumentaron del 165 en 2024 al 270 en 2025, con un incremento del 63%.

Ha ocurrido lo mismo en Bolívar, donde los casos pasaron de 7 a 12 en el mismo período, siendo el departamento del Caribe con el mayor número. Los factores del aumento en Bolívar incluyen el recrudecimiento de la violencia relacionada con el conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley, la ausencia de acciones por parte de las autoridades para garantizar espacios seguros, el incremento de discursos de odio en redes sociales y en el espacio público, y la mayor visibilidad que han alcanzado las personas LGBTIQ+ en los últimos años





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