Incursión sicarial en Soledad (Atlántico): Dos víctimas fatales y un lesionado en ataque a bala en barrio Las Nubes

La Policía está llevando a cabo operaciones de búsqueda para identificar a los responsables del sicariato perpetrado en Soledad (Atlántico), donde un hombre y una mujer perdieron la vida y un lesionado resultó herido en un ataque a bala en el barrio Las Nubes.

La Policía informó que se encuentra en la zona realizando operativos de búsqueda de los responsables del sicariato perpetrado en Soledad (Atlántico). Un ataque a bala en el barrio Las Nubes, en Soledad (Atlántico), cobró la vida de un hombre y una mujer, en la mañana de este lunes festivo.

FOTO: TOMADA DE NOTICIAS SOLEDAD 24. En la mañana de este lunes festivo 18 de mayo, las autoridades confirmaron una incursión sicarial en el municipio de Soledad, Atlántico, donde un hombre y una mujer perdieron la vida pro el impacto con arma de fuego.

El terrible episodio criminal, que ocurrió a eso de las 11:30 de la mañana, exactamente en la calle 44 con carrera 14B, barrio Las Nubes, también dejó a un lesionado que se encontraba con las víctimas justo en el momento del atentado. Las autoridades informaron que llegaron hasta la escena sangrienta para atender el caso. Así mismo, se conoció que implementaron un operativo de búsqueda para ubicar a los responsables, sin embargo, no obtuvieron resultados positivos.

De acuerdo con la información suministrada por testigos, tres hombres y una mujer llegaron hasta una tienda del barrio en mención en actitud sospechosa. Minutos después, un grupo de sujetos armados arribó al lugar y abrió fuego contra ellos, atentando contra su integridad antes de huir





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incursión Sicarial En Soledad (Atlántico) Ataque A Bala En Barrio Las Nubes Dos Víctimas Fatales Un Lesionado Operativo De Búsqueda Identificación De Responsables Sicariato Atentado A La Integridad Física

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Cuáles son las fajas que más compran las mujeres en el mes de las madres?Las prendas con tecnología graduable, materiales respirables y sistemas de compresión media lideran actualmente la demanda en Colombia, donde el mercado po...

Read more »

Las historias y el dolor de las familias detrás del mercenarismo de colombianos en RusiaSegún organizaciones como la ONU, las redes sociales son el motor para el reclutamiento con engaños.

Read more »

La inteligencia artificial redefine las finanzas: 90% de las áreas contables tendrá IA en 2026Gartner prevé que 90% de las áreas financieras tendrá IA en 2026 y América Latina acelera adopción.

Read more »

Las nubes de Venus alcanzan 48 kilómetros: ¿Por qué?El segundo planeta del Sistema Solar también es investigado por las agencias para conocer detalles de su formación y comportamiento diario.

Read more »