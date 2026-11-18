Vídeos muestran a casi 20 indígenas Awá emergiendo del aislamiento para pedir comida en Maranhão. La emergencia alerta sobre la invasión ilegal de su hábitat amazónico.

A casi tres décadas de los últimos acercamientos registrados, un grupo de indígenas del pueblo Awá que mantiene un aislamiento voluntario ha salido de la selva amazónica brasileña para contactar con comunidades vecinas. Este episodio excepcional ocurrió el lunes 16 de noviembre en la Tierra Indígena Arariboia, ubicada en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil. Unos 20 integrantes de esta comunidad, compuesta por hombres, mujeres y niños, abandonaron su refugio forestal para solicitar alimentos a la comunidad Tenetehara-Guajajara.

Encuentro en la aldea Tawari y entrega de ñame

El contacto se produjo específicamente en la aldea Tawari, donde los Awá se acercaron a los habitantes de la aldea vecina para obtener sustento. Tras recibir un tubérculo comestible conocido como ñame, el grupo indígena regresó inmediatamente a la espesura de la selva. Las imágenes de este histórico encuentro fueron grabadas por los propios Guajajara y posteriormente difundidas por la organización Survival International para visibilizar la situación.

Also read Muerte de la influencer Ana Lívia Alves en accidente de tráfico en Brasil

Preocupación por la inseguridad alimentaria Awá

La organización Survival International ha interpretado este acercamiento como un síntoma grave de la presión que enfrenta el territorio Awá. La directora de Survival Brasil, Sarah Shenker, declaró ante la agencia AP que se trata de un momento de crisis y una verdadera llamada de atención. La institución atribuye la necesidad de salir de la selva a la incursión creciente de madereros ilegales, cazadores y ganaderos que destruyen el ecosistema del que dependen para su supervivencia.

Riesgos sanitarios y respuesta de las autoridades

La aparición de este grupo ha generado alarma debido a la evidente delgadez de varios integrantes, especialmente de los ancianos y los niños. Los habitantes de la comunidad vecina manifestaron preocupación por la apariencia física de los visitantes. Este contacto plantea un riesgo significativo de exposición a enfermedades infecciosas, ya que los Awá tienen una vulnerabilidad alta frente a virus y bacterias por su limitada interacción histórica con poblaciones externas.

Advertisement

Evaluación del Ministerio y protección territorial

El gobierno de Brasil activó de inmediato un mecanismo de coordinación de emergencia para evaluar los riesgos. La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) mantiene un equipo especializado de seguimiento en el territorio y trabaja junto con agentes de salud indígena para monitorear la situación. El Ministerio de los Pueblos Indígenas aclaró que la política estatal no busca promover el contacto, sino garantizar la protección, la integridad territorial y el derecho de estas comunidades a decidir.

Futuro de los casi 100 Awá sin contacto

La situación refleja un problema estructural que afecta a otras comunidades aisladas en la Amazonía y otras regiones del mundo. Survival International ha estimado previamente que cerca de 100 integrantes del pueblo Awá, de origen tupí-guaraní, permanecen sin contacto con el exterior. La expansión de actividades económicas sobre sus territorios continúa amenazando sus formas tradicionales de vida y su capacidad para cazar, pescar y recolectar sin interferencias.