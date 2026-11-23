Cartagena celebró los 215 años de su Independencia con desfiles, el Festival Náutico y una ciudadanía que reivindica el 11 de Noviembre como fecha nacional.

La Independencia de Cartagena volvió a llenar las calles y la bahía este noviembre con desfiles, música y una ciudadanía que se comportó a la altura de la celebración. La ciudad conmemoró los 215 años de la Independencia con una programación que abarrotó la avenida Santander y las aguas de la bahía, y con familias enteras que vivieron la fiesta con respeto y cordialidad.

Se trató del primer 11 de Noviembre desde que las Fiestas de Independencia fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Para Cartagena, el reconocimiento exigía demostrar que el título representaba una práctica viva y no un simple adorno institucional.

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El desfile y el Festival Náutico llenaron la ciudad

El desfile de la Independencia, conocido popularmente como el Bando, recorrió la avenida Santander con carrozas, comparsas y danzas. Durante los dos días del Festival Náutico, la bahía se cubrió de embarcaciones que acompañaron la programación central de la celebración.

En los barrios también hubo expresiones propias de la fiesta. Se vieron buscapiés, niños y adultos con trajes festivos y cabildos llenos de color, en una jornada que combinó la programación oficial con la participación espontánea de los vecinos.

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El comportamiento de la multitud fue uno de los rasgos más destacados. Según el relato del texto de origen, la gente disfrutó, cuidó al vecino y recibió cálidamente al visitante, y esa actitud convirtió la fiesta en un espacio compartido por todos.

Por qué el 11 de Noviembre tiene un peso histórico propio

El 11 de noviembre de 1811, Cartagena firmó su Acta de Independencia y se convirtió en la primera provincia de la Nueva Granada en declararse libre de manera absoluta de la Corona española. A diferencia de otras regiones que en 1810 juraron lealtad a Fernando VII, la ciudad rompió por completo con la monarquía.

El impulso no vino solo de las élites. El pueblo de Getsemaní, integrado por artesanos, negros y mulatos, y liderado por Pedro Romero y sus lanceros, presionó hasta que el acta fue firmada. Esa participación popular forma parte central de la memoria que la ciudad quiere recuperar.

El precio de esa libertad fue alto. En 1815, Cartagena resistió el sitio de Morillo durante más de tres meses, con hambre, enfermedades y miles de muertos, y de ese sacrificio nació el nombre de La Heroica.

Una fecha que reclama un lugar nacional

La reivindicación central del texto sostiene que el 11 de Noviembre sigue ocupando un lugar secundario en la memoria nacional. Según el mismo texto, las decisiones centralistas dieron más peso al 20 de Julio y al 7 de Agosto, mientras la gesta cartagenera recibe apenas unas líneas en la historia oficial.

El texto también señala que el festivo se traslada al lunes siguiente, una práctica que, según el autor, transmite la idea de que la fecha es negociable. Desde hace tiempo circula en la ciudad la propuesta de convertir el 11 de Noviembre en un festivo nacional inamovible.

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La propuesta plantea que la fecha se celebre el mismo 11 de noviembre, que tenga un lugar serio en los textos escolares de todo el país y que el Congreso y el Gobierno la reconozcan como uno de los momentos fundacionales de la República. El planteamiento no busca competir con otras fechas patrias, sino contar la historia completa.

Barrios, comercios y una campaña para 2027

Muchos barrios, casas y negocios de Cartagena se vistieron de Independencia por iniciativa propia este año. Hubo banderas en los balcones, cintas rojas, amarillas y verdes en las puertas, tiendas con letreros alusivos a la gesta de 1811 y restaurantes que decoraron sus vitrinas.

El texto propone que, en 2027, la participación sea mayor. Plantea una campaña cívica llamada Cartagena se viste de Independencia, con un concurso de fachadas por barrio y por localidad que premie con reconocimiento público y visibilidad a casas, negocios, edificios y colegios ganadores.

Según la propuesta, los gremios, el comercio, los hoteles y los restaurantes podrían animar a sus afiliados, mientras los edificios y conjuntos residenciales se pondrían de acuerdo para llenar sus balcones con la bandera cuadrilonga. Las Juntas de Acción Comunal y los colegios también podrían organizar talleres de decoración comunitaria y explicar a los niños qué se celebra.

El autor subraya que la campaña no requiere grandes inversiones. Telas, papel, materiales reciclados, artesanía local y el talento de los artistas de la ciudad bastan, según el texto, para que una fachada cuente la historia de la Independencia.