Independencia judicial y lucha contra la corrupción en Colombia: entrevista con Lenis Gómez

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, aborda la independencia de los jueces, la complejidad en casos de corrupción y las garantías procesales ante demoras judiciales en Colombia.

Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha realizado una entrevista exclusiva donde ha detallado los desafíos críticos que enfrenta el sistema judicial colombiano. Entre los temas centrales abordados por el máximo responsable de la alta corte se encuentran la independencia de los jueces, la lucha incansable contra la corrupción, las largas demoras en los procesos judiciales y la necesidad fundamental de garantizar que las comunidades puedan permanecer en sus territorios sin riesgo alguno.

Garantías para los magistrados ante presiones

En relación con las garantías existentes para que los magistrados de las altas cortes puedan tomar decisiones sin presiones del Gobierno, el Congreso o los sectores políticos, Lenis Gómez ha sido contundente al afirmar que su único compromiso es con la Constitución, el ordenamiento jurídico y la ley. Por esta razón, siempre toman decisiones dentro de ese marco legal estricto. Es posible que en algunos momentos y contextos, especialmente por temas sensibles, exista presión mediática u otro tipo de influencia externa. Sin embargo, los jueces no fallan basándose en ello. Ellos no viven sometidos a esas presiones y toman decisiones aisladas de cualquier influencia externa indebida.

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Complejidad en la investigación de la corrupción

Sobre la lucha contra la corrupción y la necesidad de que procesos como los relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) avancen, Lenis Gómez destacó que se han tomado decisiones muy importantes. En estos casos intervienen dos instituciones en la fase inicial de investigación: la Fiscalía General de la Nación y la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los aforados. Actualmente hay personas que ya están en juicio y esos procesos se vienen adelantando con rigor. Aunque la ciudadanía a veces percibe que las decisiones no se toman con la premura esperada, la corrupción es cada vez más sofisticada y dificulta los procesos de investigación. A pesar de esto, se han desentrañado cuestiones complejas en la Ungrd y ahora se espera el desarrollo de la etapa final de los procesos de quienes enfrentan juicio.

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Garantías procesales y tiempo judicial

Las decisiones de conceder libertad provisional a investigados por vencimiento de términos suelen generar inconformidad, pero el presidente explicó que Colombia tiene un sistema penal liberal con garantías procesales. Cuando una persona está privada de libertad y el proceso excede ciertos plazos, es una garantía del ciudadano su recuperación provisional. Esto no implica que el proceso haya terminado ni que la persona deje de estar vinculada, ya que afrontará el juicio durante la etapa procesal. La lógica de la justicia es distinta a la vida cotidiana; juzgar necesita tiempo razonable para escuchar, probar y construir razones. Entre un acontecimiento y una decisión judicial debe mediar una distancia necesaria para que la decisión esté bien fundamentada y comprendida por la ciudadanía.

Protección judicial en regiones vulnerables

Frente a las amenazas contra jueces y magistrados de la Rama Judicial en Colombia, Lenis Gómez reconoció que en algunas regiones se evidencia vulnerabilidad, lo cual es entendible desde el punto de vista del conflicto armado. El Consejo Superior de la Judicatura viene tomando medidas para proteger la independencia de los jueces en Colombia. En ocasiones, permite que los funcionarios amenazados presten servicios desde otras regiones para asegurar su integridad física y profesional. A pesar de los riesgos, el compromiso de administrar justicia sigue siendo absoluto. Las acciones principales las toma el Consejo Superior de la Judicatura para mitigar estos peligros y asegurar que la función judicial continúe operando con normalidad y seguridad en todo el territorio nacional.