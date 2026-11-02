Independiente Medellín remonta y se acerca a los cuadrangulares

El Poderoso venció 2-1 a Alianza FC con gol de Jackson Martínez. Amaranto Perea exige sumar en sus dos últimos partidos para asegurar su clasificación.

Independiente Medellín logró una victoria crucial al vencer 2-1 a Alianza FC en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que consolida su posición en la lucha por los cuadrangulares semifinales del torneo. El equipo dirigido por Amaranto Perea demostró resiliencia al remontar el marcador mientras jugaba con inferioridad numérica durante gran parte del encuentro. La figura decisiva fue Jackson Martínez, quien ingresó desde el banco de suplentes y anotó el gol que selló el triunfo ante la euforia de la hinchada local.

Detalles del triunfo y contexto del partido

La partida frente a Alianza FC requirió una reacción táctica notable por parte del conjunto antioqueño, quienes enfrentaron desafíos defensivos significativos al jugar con un hombre menos. La actuación de Jackson Martínez resultó fundamental, ya que su intervención ofensiva no solo aseguró los tres puntos, sino que también revitalizó el ánimo del plantel en un momento crítico del desarrollo del juego. Este tipo de respuestas bajo presión son esenciales para mantener el ritmo competitivo necesario en las últimas fechas de la fase regular.

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Posiciones y matemáticas de la clasificación

El panorama actual de la Liga presenta siete equipos eliminados matemáticamente: Alianza, Pereira, Junior, Boyacá Chicó, Jaguares, Fortaleza y Deportivo Pasto. Por otro lado, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya han asegurado su pase a la siguiente ronda. Quedan cuatro cupos disponibles para ocho contendientes, lo que incluye a Millonarios, Independiente Medellín, Once Caldas, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Internacional de Bogotá y Llaneros.

Estrategia y declaraciones del cuerpo técnico

Amaranto Perea reconoció que la presión influyó inicialmente en el rendimiento, pero valoró la capacidad de respuesta del grupo ante la adversidad. El entrenador enfatizó que el objetivo primordial es clasificar a los cuadrangulares y consideró que el equipo podría fortalecerse con el regreso de jugadores en recuperación. Sus palabras reflejan la determinación de no depender de resultados externos y buscar la victoria en los compromisos restantes.

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Próximos retos fuera de casa

Independiente Medellín enfrenta dos encuentros decisivos como visitante, primero contra Fortaleza y posteriormente ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario. Para garantizar su clasificación sin depender de otros resultados, el equipo necesita sumar entre tres y cuatro puntos en estas dos jornadas finales. Estas partidas son consideradas finales por el cuerpo técnico, dado que cada punto puede resultar determinante para cerrar la fase regular con éxito.

Situación de Águilas Doradas y rivales

Águilas Doradas también sumó importancia al vencer 1-0 a Fortaleza gracias al gol de Andrés Ricaurte, alcanzando los 25 puntos y desplazando a Once Caldas en la octava posición. El equipo dorado ahora enfrenta un duelo directo por un lugar entre los ocho mejores contra Once Caldas, seguido del partido contra Independiente Medellín. Esta secuencia de juegos definirá las aspiraciones clasificatorias de varios conjuntos en la recta final del campeonato.