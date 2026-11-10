Independiente Medellín sin Quintero y Martegani frente a Águilas Doradas

El Independiente Medellín no contará con Juan Fernando Quintero ni Agustín Martegani ante Águilas Doradas, y busca asegurar su cupo a semifinales.

El Independiente Medellín no contará con dos de sus principales figuras para el partido de la última fecha del Clausura frente a Águilas Doradas. El entrenador Amaranto Perea confirmó la ausencia de los volantes Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani después de la victoria de su equipo ante Fortaleza, disputada en Bogotá el viernes pasado. El encuentro contra el cuadro dorado se jugará el jueves a las 3:30 p. m. en el estadio Cincuentenario de Medellín, y llega en un momento decisivo para el conjunto antioqueño.

Según explicó Perea, ambos futbolistas se encuentran en proceso de recuperación de problemas físicos. El técnico considera que el DIM necesita tenerlos en plena forma para la fase de cuadrangulares, por lo que decidió no arriesgarlos en un compromiso como el del jueves.

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Lesiones de Quintero y Martegani en el DIM

Juan Fernando Quintero no juega desde el 22 de septiembre, cuando sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda durante el duelo entre Medellín y Jaguares. Quintero es considerado una de las grandes figuras del Equipo del Pueblo y uno de los fichajes más llamativos del fútbol colombiano para el segundo semestre del año.

Agustín Martegani, por su parte, sufrió una sobrecarga muscular en el tríceps sural, músculo ubicado en la cara posterior de la pantorrilla, durante el partido frente a Alianza disputado el primero de noviembre. El volante argentino había brillado desde el inicio del torneo y mostró su mejor nivel en encuentros importantes, como el enfrentamiento contra Nacional por Copa, donde se consolidó como el eje del mediocampo rojo.

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Desde la lesión de Quintero, el Independiente Medellín atravesó una pequeña crisis de rendimiento, y la ausencia del volante se hizo sentir en el juego del equipo. La recuperación de ambos jugadores avanza, aunque ninguno de los dos sufrió un problema grave que requiera más que reposo y fortalecimiento.

Posición del cuerpo técnico y del equipo

Amaranto Perea sostuvo que, aunque Quintero se encuentra en la fase final de su recuperación, prefiere no correr riesgos innecesarios antes de los cuadrangulares. La postura del cuerpo técnico apunta a priorizar la salud de sus volantes por encima de un partido que, en la tabla, puede definir el futuro inmediato del club.

Frente a esa situación, el entrenador pidió utilizar a todos los futbolistas disponibles. Jackson Martínez, quien debutó contra Alianza y desde entonces ha tenido un buen nivel, aparece como una pieza importante en la ofensiva. Léider Berrío también regresa a la competencia tras superar una lesión de ligamento cruzado, y volvió a jugar en la victoria contra Fortaleza.

Clasificación a semifinales y escenarios posibles

El Independiente Medellín tiene 29 puntos y ocupa el sexto lugar del Clausura, pero todavía no tiene asegurado su cupo en las semifinales de la Liga. Hay dos equipos detrás que pueden superarlo y uno que, en la última fecha, puede igualarlo en la tabla.

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Millonarios y Once Caldas, que se enfrentan a Alianza y Nacional respectivamente, pueden llegar a 30 puntos. Si el cuadro rojo pierde contra Águilas Doradas, ambos equipos lo superarían. Tolima, noveno en la tabla, jugará contra el Deportivo Cali con 26 unidades y podría llegar a 29 puntos.

Si el Independiente Medellín cae frente a Águilas Doradas y Tolima vence al Deportivo Cali, los dos equipos quedarían con la misma cantidad de puntos. En ese caso, la diferencia de gol, en la que el DIM registra +3 y Tolima +2, podría definir quién se queda con el octavo puesto. Un empate dejaría al equipo antioqueño con 30 unidades y con el cupo asegurado. La mayor tranquilidad llegaría con una victoria, que elevaría al DIM a 32 puntos y le permitiría pelear por el cuarto, quinto o sexto puesto del Clausura.

El club no ha logrado clasificar a cuadrangulares desde hace un año. La última vez que el Independiente Medellín llegó a semifinales fue en el Clausura de 2025, por lo que el partido del jueves en el estadio Cincuentenario representa una oportunidad concreta para romper esa racha.