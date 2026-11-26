Medellín no le gana a Atlético Nacional por Liga desde diciembre de 2023. La derrota 3-1 del 25 de noviembre de 2026 prolonga esta racha histórica.

Independiente Medellín ha completado una estadística histórica negativa que abarca 1.089 días sin obtener una victoria frente a su eterno rival, Atlético Nacional, dentro del torneo de Liga. Esta racha se originó en el triunfo del Poderoso por 5-0 el 3 de diciembre de 2023 y se alargó significativamente el miércoles 25 de noviembre de 2026 con una nueva derrota.

Detalles del Clásico del 25 de noviembre

El miércoles 25 de noviembre de 2026, Nacional se impuso 3-1 en el partido correspondiente a la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga 2026-II. Este resultado permitió al Verdeoliva asegurar el liderato de su grupo y consolidar su dominio reciente sobre el DIM. El equipo visitante abrió el marcador a través de Alfonso Simarra, pero Nacional remontó con goles de Edwin Cardona y Andrés Sarmiento para cerrar la cuenta final.

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Historial reciente y dominancia verdeoliva

La supremacía de Nacional en los últimos clásicos de Liga es innegable y refleja una tendencia clara en los enfrentamientos directos. En abril de 2026, Nacional ganó 2-1; en octubre de 2026, la victoria fue por 2-1; y ya mencionada la del 25 de noviembre, que fue 3-1. Según reportes de Claro Sports, al 11 de abril de 2026, la racha de clásicos sin victoria para el DIM ya había alcanzado nueve encuentros consecutivos en todas las competiciones.

Contexto de la última victoria del Poderoso

La última vez que Independiente Medellín ganó un clásico por Liga fue el 3 de diciembre de 2023 en el Polideportivo Sur de Envigado, con un contundente 5-0. Ese partido fue parte de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-II y se jugó en Envigado debido a la ocupación del estadio Atanasio Girardot por conciertos de Karol G. La victoria incluyó suspensiones tempranas por disturbios de la hinchada verdolava y marcó la mayor goleada del DIM en la historia del duelo.

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Distinción entre victorias en Liga y Copa

Es crucial aclarar que la última victoria absoluta de Medellín sobre Nacional ocurrió en una competencia distinta a la Liga. El 17 de noviembre de 2024, el DIM ganó 1-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay con gol de Ménder García al minuto 90. Sin embargo, esta victoria no evitó la eliminación del equipo, ya que Nacional avanzó a la final con un global de 2-1 y posteriormente jugó contra el América de Cali.

Reacciones y perspectivas futuras inmediatas

Tras la derrota del miércoles, el técnico del Medellín, Luis Amaranto Perea, respondió a las dificultades del equipo sin culpar a la autoridad arbitral. El director técnico señaló que el equipo no pierde por el árbitro, aunque mencionó la expulsión de Jeison Medina a los 40 minutos y la lesión de Daniel Cataño como factores relevantes. Ahora, el DIM debe buscar resultados en los cuadrangulares para cortar esta racha que ya supera los tres años, mientras Nacional aprovecha su posición privilegiada en el torneo.