Independiente Medellín derrotó a Santa Fe en el Atanasio Girardot. El entrenador Amaranto Perea valoró la solidez táctica y el regreso de Juan Fernando Quintero.

Independiente Medellín inició con victoria los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2-2026 al imponerse a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto rojo se impuso por un marcador de 1-0, gracias al gol anotado por Jeison Medina, lo que permitió mantener la invicta y sumar tres puntos vitales en la etapa decisiva del torneo. La actuación del equipo dejó buenas sensaciones respecto a su equilibrio general, destacando la solidez defensiva y el funcionamiento colectivo mostrado durante el partido del viernes en la noche.

Reserva defensiva y protagonismo de Éder Chaux

La portería del DIM fue liderada por Éder Chaux, quien respondió con eficiencia cuando el rival lo exigió, preservando la valla invicta durante la totalidad del encuentro. Este resultado no hubiera sido posible sin la importante labor táctica cumplida por los hombres del mediocampo, quienes lograron controlar el ritmo del juego y brindarle la seguridad necesaria al equipo. La estructura mostrada permitió mitigar los riesgos y mantener la ventaja hasta el final, consolidando una base sólida para el resto de la competencia.

Also read Liga: la razón por la que el partido de Medellín y Santa Fe se suspendió

Evolución táctica y valoración de Amaranto Perea

El entrenador Amaranto Perea destacó la regularidad demostrada por Independiente Medellín durante el encuentro, resaltando la evolución en aspectos que anteriormente generaban dificultades. El técnico señaló que el equipo mostró mucho equilibrio en todo su campo de juego, superando la vulnerabilidad defensiva que había afectado su rendimiento en etapas previas. Perea comentó que el estado emocional ha cambiado significativamente, eliminando la sensación de fragilidad que antes acompañaba a los dirigidos en los momentos críticos.

Regreso de Juan Fernando Quintero y asistencia clave

El cuerpo técnico volvió a contar con Juan Fernando Quintero, quien se recuperó exitosamente de una lesión y fue parte de la convocatoria para este compromiso. Además, Jackson Martínez ingresó en el segundo tiempo y resultó determinante al asistir a Jeison Medina en la acción que finalizó con el único tanto del encuentro. La incorporación de estos jugadores reforzó la profundidad del plantel y aportó calidad al último pase, clave para desbloquear el marcador frente a un rival que buscaba igualar la igualdad.

Advertisement

Lesiones y gestión del desgaste físico

A pesar del triunfo, el cuadro antioqueño enfrentó una advertencia importante al confirmar que el jugador Didier Moreno terminó lesionado durante el partido. Amaranto Perea reconoció que varios integrantes de la plantilla vienen acumulando desgaste físico y llegaron al límite de sus condiciones físicas. El estratega advirtió que esta situación deberá ser manejada con cuidado de cara a los próximos compromisos, asegurando que el equipo no sufra por la falta de rotación o fatiga acumulada.

Próximo compromiso contra Nacional

Independiente Medellín ahora debe preparar su siguiente compromiso de los cuadrangulares, donde se enfrentará a Nacional este miércoles. El equipo busca mantener la racha positiva y consolidarse en lo alto de la tabla, aprovechando la confianza generada por esta victoria. La gestión del roster será crucial para enfrentar la intensidad del rival y mantener el nivel defensivo y ofensivo alcanzado, con el objetivo de soñar con el título sin perder los pies en la tierra.