Independiente Santa Fe reúne fuerzas para Copa Libertadores en la Quinta jornada del Grupo E

Independiente Santa Fe enfrentará una noche crucial en la Copa Libertadores cuando reciba a Platense por la Quinta jornada del Grupo E. Con una ofrecer una racha positiva en los últimos cinco partidos (sin perder entre ellos), el equipo cardenal viene de empatado recientemente ante Corinthians en El Campín y se presentará como local en el certamen continental, tras presentar una irregularidad en su debut que le hizo perder para Academia* Copacabana, en Bolivia.

Independiente Santa Fe emprenderá una noche crucial en la Copa Libertadores en la Quinta jornada del Grupo E cuando reciban a Platense . El equipo de Bogotá no ha conocido la victoria en el certamen continental y cualquier error podría dejarlo prácticamente fuera de las competiciones.

A pesar de ello, los dirigidos porllegan con una racha positiva de cinco partidos sin perder entre liga y copa, y han empatado recientemente ante Corinthians en El Campín. El cuadro cardenal parece haber enfocado la mayor parte de sus esfuerzos en el torneo colombiano, donde lucha por las semifinales y.

Sin embargo, ahora deberá trasladar esa regularidad al plano internacional, especialmente jugando como local, condición en la que ha sorprendido en su primera participación histórica en. Luego de debutar con derrota, el conjunto argentino reaccionó con dos victorias y un empate, incluyendo un empate en su única salida internacional hasta ahora, tras imponerse a Peñarol en Uruguay.

Después del tiro de esquina de Santa Fe lo ataja de muy buena manera el portero Borgogno Bloque bajo de Platense, en este final de primer tiempo, en equipo Argentino opta por desgastar al equipo local. Santa Fe no logra juntar pases para llegar al área rival, Platense opta por una presión en media cancha y buscar el contra golpe de los delanteros.

Atrapa el balón el portero Mosquera Marmolejo luego de un tiro libre de Platense desde la mitad de la cancha. Estaba en fuera de lugar el delantero Lencina. Inicia el partido





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Independiente Santa Fe Copa Libertadores Quinta Jornada Grupo E Platense Bogotá Las Semifinales Torneo Colombiano Corinthians En El Campín Boquienero Y Elias Lencina (Independiente) Edwards Mosquera Marmolejo Portero Borgogno Partido En Bolivia Primera Participación En Partido En Uruguay

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Independiente Santa Fe debió parar en medio de la Liga Colombiana en aras del partido crucial en la Copa LibertadoresEl cuadro cardenal de la Liga Colombiana se encuentra en las semifinales y debe suspender sus compromisos para medirse en un encuentro vital para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Read more »

🔴Santa Fe vs. Platense, última oportunidad en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVOIndependiente Santa Fe recibe este martes a Platense por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Prográmese para verlo en vivo.

Read more »

Independiente Santa Fe vs Platense por Libertadores: Dónde Ver HOY EN VIVO por TV y OnlineIndependiente Santa Fe recibe a Platense por la Copa Libertadores 2026 en un partido decisivo para sus aspiraciones internacionales. Conozca horario, TV y streaming para ver el juego EN VIVO.

Read more »

Deportes Tolima fue goleado en Chile y complicó su clasificación en Copa LibertadoresEl equipo de Lucas González tenía la posibilidad de clasificarse anticipadamente a octavos de final, pero cayeron en la visita a Coquimbo Unido.

Read more »