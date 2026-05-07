Independiente Santa Fe sufre un duro golpe con el empate ante Corinthians

Un gol en el tiempo de descuento arrebata la victoria al equipo bogotano, complicando sus posibilidades de avanzar en la Copa Libertadores.

El Estadio El Campín fue el escenario de una jornada cargada de emociones y frustraciones para la hinchada del Independiente Santa Fe . El equipo bogotano saltó al campo con la firme convicción de sumar tres puntos que resultaban vitales para mantener vivas sus esperanzas de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores , uno de los torneos más prestigiosos y exigentes del continente americano.

Desde el pitazo inicial, se pudo percibir un ambiente eléctrico, donde la presión del público local impulsaba a los jugadores a buscar la portería contraria con una agresividad táctica notable. Durante los primeros sesenta minutos, el encuentro se mantuvo en un equilibrio tenso, con Corinthians mostrando su habitual solidez defensiva y capacidad de contraataque, mientras que Santa Fe intentaba romper el cerrojo brasileño mediante jugadas por las bandas y una presión alta en la salida del rival, buscando desesperadamente una grieta en el sistema defensivo del conjunto visitante.

La alegría estalló en las tribunas al minuto 59, cuando una brillante acción coordinada terminó en el fondo de la red. Jáder Obrian, quien se mostró muy activo durante todo el encuentro, logró filtrar un pase preciso que dejó a Hugo Rodallega en una posición privilegiada frente al arco. El delantero experimentado, demostrando por qué es una referencia ofensiva en el fútbol colombiano, definió con potencia y colocación para poner el 1-0 en el marcador.

En ese instante, parecía que el triunfo estaba asegurado y que el equipo capitalino lograría dar un paso fundamental hacia la siguiente ronda del torneo. El dominio del juego se mantuvo durante el resto del tiempo reglamentario, con un Santa Fe que no se conformó y siguió buscando el segundo gol para sentenciar el partido, demostrando un despliegue físico envidiable y una mentalidad ganadora que contagió a todo el estadio, que ya empezaba a celebrar la victoria.

No obstante, el destino tuvo preparado un giro dramático en los instantes finales. Cuando el reloj ya marcaba el minuto 93 y los aficionados ya celebraban la victoria, Corinthians lanzó un último ataque desesperado que terminó en un centro preciso al área. Gustavo Henrique apareció en el momento justo para conectar un cabezazo certero que dejó sin opciones al guardameta local, sentenciando el empate 1-1 y silenciando el Campín en un abrir y cerrar de ojos.

La sensación de impotencia fue inmediata, ya que el equipo local había controlado la mayor parte del encuentro y se vio sorprendido en un descuido defensivo imperdonable en el tiempo de descuento. Este resultado no solo representa la pérdida de dos puntos, sino un golpe psicológico severo para un plantel que sintió la victoria en sus manos y no pudo sostener la ventaja hasta el final.

Al finalizar el encuentro, Hugo Rodallega no ocultó su malestar y expresó sentimientos de rabia y tristeza, señalando que el fútbol no siempre premia los merecimientos. El delantero enfatizó que el equipo fue ofensivo y buscó hacer daño durante todo el partido, pero que un error puntual terminó definiendo el resultado. Estas declaraciones reflejan la frustración de un grupo que se siente superado por la fatalidad más que por la calidad del rival en el tiempo ordinario.

Además, el cierre del partido estuvo empañado por la tensión acumulada, lo que derivó en una trifulca generalizada entre los jugadores de ambos planteles justo después del pitazo final, evidenciando el nivel de estrés y la competitividad extrema que caracteriza a las noches de Copa Libertadores, donde cualquier error puede costar la eliminación. En cuanto a la tabla de posiciones del Grupo E, la situación para el Independiente Santa Fe es ahora sumamente crítica y preocupante.

Con solo dos unidades acumuladas, el cuadro capitalino se ubica en la tercera posición, viendo cómo Corinthians se distancia en la cima con diez puntos, seguido por Platense con seis unidades. Peñarol, en el fondo de la tabla, cierra con un solo punto. Para revertir esta tendencia y mantener la esperanza de avanzar, Santa Fe deberá dar una exhibición de fútbol el próximo martes 19 de mayo frente a Platense, donde no hay margen para el error.

Por su parte, el conjunto brasileño buscará consolidar su liderato este jueves cuando reciba a Peñarol, cerrando así una jornada que dejó muchas interrogantes sobre la capacidad de reacción del equipo colombiano ante la adversidad en escenarios internacionales





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