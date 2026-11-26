Santa Fe goleó a Once Caldas 3-0 con goles de Fagúndez, Olivera y Rodallega, recuperando el liderato en el Grupo A de la Liga Betplay.

Independiente Santa Fe logró una contundente victoria de local por 3-0 ante Once Caldas en el estadio El Campín de Bogotá, un triunfo que le permitió ascender al primer lugar parcial del Grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2026. La victoria se consumó con un público de 10.732 espectadores presentes en el recinto, consolidando un resultado que devuelve la ilusión al conjunto cardenal en su lucha por alcanzar la final del torneo.

Goles y detalles del triunfo

El equipo bogotano encontró la ventaja tras un error en la entrega de Jefry Zapata, quien permitió que Émerson Rodríguez recuperara el balón y superara con velocidad a los rivales para asistir al uruguayo Franco Fagúndez, quien definió con un potente derechazo que venció al portero Joan Parra para poner el 1-0.

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En el segundo tiempo, Santa Fe amplió la diferencia al minuto 62 tras un tiro libre ejecutado por Fagúndez, donde Emanuel Olivera se elevó con un cabezazo para marcar el 2-0. Poco después, el experimentado delantero Hugo Rodallega, de 41 años, ingresó al campo al minuto 71 y, tras otro cobro de Fagúndez, celebró su gol en el minuto 79 para sellar la victoria 3-0 definitiva ante el conjunto vallecaucano.

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Rodallega lidera el ataque

Hugo Rodallega, quien ingresó desde el banco y volvió a demostrar su capacidad goleadora, alcanzó la cifra de 83 tantos en su historial con este equipo, destacándose como figura clave en el triunfo. El atacante, goleador de Santa Fe en las últimas tres temporadas, continuó aportando experiencia y anotaciones pese a no ser un titular habitual en el once inicial.

Posiciones y próximos compromisos

Con este resultado, Santa Fe quedó con tres puntos en el Grupo A, igualado parcialmente con elDIM, mientras que Nacional y Once Caldas sumaban un punto cada uno antes de completar la segunda jornada. La tercera fecha tendrá dos compromisos importantes con Santa Fe recibiendo a Atlético Nacional el sábado a las 7:30 p.m. en El Campín, y Once Caldas como local frente a Independiente Medellín el domingo a las 6:30 p.m.