India evalúa el traslado de hipopótamos invasores desde Colombia para mitigar crisis ambiental

Expertos del centro Vantara visitarán Colombia para analizar la viabilidad técnica y logística de trasladar 80 hipopótamos al país asiático.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia ha puesto en marcha una serie de gestiones diplomáticas y técnicas de gran envergadura con el objetivo de resolver una de las crisis ecológicas más singulares del país.

Recientemente, se confirmó que una delegación de expertos y veterinarios provenientes del centro de vida silvestre Vantara, una organización de prestigio propiedad de Anant Ambani, hijo del empresario más acaudalado de Asia, llevará a cabo una visita técnica especializada en territorio colombiano. El propósito fundamental de este desplazamiento es evaluar exhaustivamente las condiciones actuales de los hipopótamos que habitan en las cuencas hidrográficas del país, con la intención de analizar la viabilidad de trasladar a unos 80 ejemplares hacia las instalaciones de Vantara en la India.

Este equipo de profesionales, altamente capacitados en el manejo de especies exóticas invasoras, trabajará de manera coordinada con las autoridades sanitarias, ambientales y técnicas nacionales para estructurar una propuesta integral que abarque no solo la logística del movimiento, sino también los aspectos financieros y los protocolos de seguridad necesarios para garantizar que el proceso se realice bajo los más estrictos estándares internacionales. La complejidad de esta operación es monumental debido a la naturaleza misma de los animales y las distancias geográficas involucradas.

El plan preliminar contempla un proceso sumamente delicado que inicia con la captura química de los ejemplares, seguida de un transporte terrestre en contenedores diseñados específicamente para soportar el peso y el estrés de estos mamíferos, que pueden superar fácilmente las dos toneladas. Posteriormente, se requeriría una movilización aérea intercontinental hacia Asia, culminando con periodos de cuarentena sanitaria estrictamente supervisados para evitar la propagación de enfermedades.

A pesar de la ambición del proyecto, existen preocupaciones significativas entre la comunidad científica y veterinaria. Algunos reportes indican que los costos operativos podrían ascender a millones de dólares, convirtiéndolo en una inversión masiva.

Aún más preocupante es la tasa de mortalidad estimada, ya que expertos advierten que hasta la mitad de los animales trasladados podrían morir debido al estrés extremo del viaje, la sedación prolongada y el cambio drástico de entorno, lo que plantea un dilema ético profundo sobre la viabilidad real de esta solución. La urgencia de tomar una decisión radica en el impacto devastador que esta población está teniendo sobre la biodiversidad local.

Colombia posee actualmente la única población de hipopótamos silvestres fuera del continente africano, una situación anómala que ha generado un desequilibrio ecológico crítico. El Ministerio estima que existen cerca de 169 individuos, concentrados mayoritariamente en Puerto Triunfo y otras zonas del Magdalena Medio.

Sin embargo, las proyecciones científicas son alarmantes, sugiriendo que si no se implementan medidas de control efectivas, la población podría dispararse hasta alcanzar los 1.000 animales para el año 2035. Este crecimiento descontrolado amenaza gravemente los ecosistemas acuáticos, desplaza a la fauna nativa y pone en riesgo la seguridad física de las comunidades ribereñas que conviven con estos gigantes.

La presión ambiental es tal que el debate se ha intensificado, evaluando opciones que van desde la esterilización química y el control reproductivo hasta la eutanasia masiva, siendo esta última la medida más extrema y controvertida. Para comprender el origen de este problema, es necesario remontarse a la década de los ochenta, cuando el narcotraficante Pablo Escobar importó estos animales como parte de su extravagante colección de fauna exótica en la Hacienda Nápoles.

Tras la caída del capo, varios de estos ejemplares quedaron libres en la naturaleza, adaptándose sorprendentemente bien a los humedales y ríos de Antioquia, donde comenzaron a reproducirse sin depredadores naturales. Lo que comenzó como una curiosidad zoológica se transformó, cuatro décadas después, en un desafío ambiental sin precedentes para el Estado colombiano. La posible alianza con la India surge entonces como una esperanza para evitar el sacrificio masivo de los animales y mitigar la degradación del entorno natural.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional mantiene diálogos abiertos con otros países interesados, asegurando que cualquier decisión final se ajustará rigurosamente a los protocolos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES, buscando un equilibrio entre la ciencia, la ética animal y la preservación del medio ambiente





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