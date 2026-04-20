Indignación continental por las graves amenazas de un juvenil argentino tras la final del Sudamericano

El defensor central Julio Coria fue foco de críticas tras lanzar insultos y amenazas contra la selección colombiana después de perder la final del Sudamericano Sub-17.

La final del Torneo Sudamericano Sub-17 , celebrada en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, dejó un amargo episodio que ha trascendido el resultado deportivo para instalarse en el debate sobre la ética y la conducta juvenil en el fútbol .

Tras la contundente victoria de Colombia por 4-0, que le otorgó el título continental frente a Argentina, el defensor central albiceleste Julio Coria protagonizó una reacción que ha sido calificada de forma unánime como una muestra de inmadurez y falta de profesionalismo. En el momento en que las cámaras se acercaron para recoger sus impresiones tras el pitazo final, el jugador de las divisiones inferiores de Boca Juniors no logró canalizar la frustración por la goleada encajada y lanzó amenazas directas hacia el conjunto colombiano, utilizando un lenguaje soez y desafiante que ha causado una profunda indignación tanto en los medios locales como en el ámbito internacional. La respuesta de Coria, quien aseguró que se encontrarán en el Mundial para desquitarse de manera violenta, refleja una carencia absoluta de autocontrol y respeto por el adversario que, a estas edades formativas, resulta preocupante para las autoridades deportivas. Ante la pregunta del reportero sobre qué aspectos faltaron en el planteamiento táctico de la selección argentina, el jugador simplemente se limitó a negar cualquier carencia, mostrando una actitud altanera que ignoró la superioridad táctica y técnica exhibida por los jugadores colombianos, quienes marcaron los goles decisivos a través de Miguel Agámez, Matías Caicedo y José Escorcia. Esta falta de autocrítica no solo ensombrece la imagen de un futbolista en formación, sino que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los valores deportivos y la gestión emocional desde las academias de los clubes profesionales y las federaciones nacionales. El revuelo causado por estas declaraciones ha sido masivo en las redes sociales y en la prensa deportiva regional. Medios de gran prestigio como Olé y TyC Sports han dedicado espacios destacados para reprobar la conducta del zaguero, calificando sus palabras como exabruptos y frases desafortunadas que no tienen cabida en un escenario de competencia oficial. Mientras una parte importante de la afición exige que la Conmebol intervenga con una sanción ejemplar que sirva de lección para el resto de los participantes, surge también una preocupante corriente de opinión que justifica o respalda este tipo de violencia verbal, lo que complica aún más el panorama disciplinario. Lo cierto es que, más allá de la clasificación al Mundial de Catar que ya han obtenido las selecciones participantes, el incidente subraya la urgente necesidad de implementar programas de comportamiento y educación para los jóvenes que aspiran a representar a sus países, recordando que el deporte, en todas sus categorías, debe prevalecer bajo el marco del respeto, la deportividad y el juego limpio





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