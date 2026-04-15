Indignación en Barrancabermeja: Joven madre es brutalmente asesinada en hogar de paso; adolescente victimarios ya tenían antecedentes

Una semana después del trágico asesinato de Karely Merlano en Barrancabermeja, la conmoción y el repudio siguen latentes. La mujer de 48 años, madre de dos hijos, uno de ellos con discapacidad, fue presuntamente asfixiada por cuatro adolescentes en el hogar de paso donde laboraba. Las alertas sobre amenazas y un intento de intoxicación previo, ignoradas por la administración del centro, exacerban la exigencia de justicia.

La ciudad de Barrancabermeja aún no logra asimilar la brutalidad y la tragedia que marcó el final de la vida de Karely Merlano , una mujer de 48 años cuyo asesinato, ocurrido hace ya casi una semana, continúa generando profundas ondas de indignación y rechazo en la comunidad.

Su historia, que debió ser una de servicio y cuidado en el hogar de paso donde dedicó ocho años de su vida, culminó de la manera más cruel e inesperada. Se presume que fueron cuatro adolescentes, quienes residían en dicho centro bajo medidas de protección, quienes perpetraron el ataque, asfixiándola hasta arrebatarle la vida.

La pérdida de Karely ha dejado un vacío irreparable en su familia, marcada por la orfandad de sus dos hijos: uno de 31 años y otro de 16, este último con una discapacidad que requiere de cuidados especiales. También su pareja sentimental, Alejandro Cabarcas, periodista con experiencia en RCN Televisión, se encuentra sumido en el dolor y la impotencia.

Cabarcas, en declaraciones a EL TIEMPO, describió a Karely como un ser humano excepcional, caracterizada por su entrega incondicional a su familia y a su relación, una mujer siempre dispuesta a ayudar y a servir. El periodista expresó su desolación al enterarse de las circunstancias de su muerte, máxime cuando ya existían indicios y alertas claras sobre las amenazas que pesaban sobre ella.

Relató que los mismos jóvenes hoy señalados como los autores del crimen ya habían intentado, en una ocasión anterior, intoxicar a Karely. Este peligro latente fue lo que la llevó a tomar la dolorosa decisión de renunciar a su puesto de trabajo, efectiva a partir del 15 de abril, como un intento desesperado por salvaguardar su integridad y su vida.

Los menores implicados lograron evadirse del lugar tras el suceso, e incluso fueron captados en video durante su huida. Sin embargo, la acción policial no se hizo esperar y fueron detenidos. La conmoción que ha generado este caso es tal, que dos de los adolescentes tuvieron que ser trasladados a Bucaramanga, ante el temor de represalias y amenazas que surgieron tras la revelación del caso.

Alejandro Cabarcas, con el corazón roto, insiste en recordar a Karely no solo como una madre devota, sino también como una hija y una pareja comprometida, cuya vida fue truncada de forma tan violenta. Su mayor pesar radica en la aparente negligencia de quienes debían garantizar la seguridad en el hogar de paso; según Cabarcas, la representante legal de la institución, pese a la amistad que supuestamente los unía, nunca dio la debida atención a las reiteradas alertas presentadas por Karely sobre los riesgos que enfrentaba, incluso antes de su trágico final.

La exigencia de justicia es unánime, y Cabarcas ha sido un férreo denunciante de la falta de pronunciamiento por parte de entidades clave como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el propio hogar de paso, y la Alcaldía de Barrancabermeja, quienes hasta el momento han guardado un silencio preocupante.

La relación contractual entre el hogar de paso y la Fundación de Vivir, según las declaraciones de Cabarcas, se ha mantenido ininterrumpidamente durante muchos años, a pesar de lo que él califica como irregularidades flagrantes. Critica duramente la incoherencia y el grave riesgo que representa tener en un espacio destinado a la protección de personas vulnerables la convivencia forzada de adolescentes con historiales delictivos junto a víctimas de abuso y maltrato, una mezcla explosiva que considera totalmente contraproducente y peligrosa.

La Fiscalía General de la Nación ha tomado cartas en el asunto y ha logrado la judicialización de los cuatro adolescentes que son señalados como partícipes en el homicidio de esta formadora, quien estaba vinculada a una fundación que mantenía un convenio con el ICBF.

La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Santander, ha revelado que los jóvenes se encontraban en el hogar de paso cumpliendo con una medida de protección, es decir, en un entorno que supuestamente debía ser seguro y rehabilitador. De acuerdo con las indagaciones, los adolescentes habrían exigido a Karely Merlano que les permitiera salir del centro, una petición a la que ella, presumiblemente, se negó. Fue en ese momento, ante la negativa, que habrían decidido atacarla de forma brutal, causándole la muerte por estrangulamiento.

El horrendo crimen tuvo lugar el pasado 9 de abril en un inmueble ubicado en el barrio La Libertad, donde las autoridades posteriormente encontraron el cuerpo sin vida de la formadora. Tras la presentación del conjunto de pruebas recabadas durante la investigación, los cuatro menores fueron formalmente imputados por el delito de homicidio.

De los acusados, tres de ellos han decidido aceptar los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que uno de los adolescentes ha optado por no hacerlo, lo que podría derivar en un proceso judicial más complejo para este último. La comunidad, consternada y exigiendo respuestas, espera que la justicia actúe con celeridad y contundencia ante este deplorable suceso que ha conmocionado a Barrancabermeja y ha puesto de manifiesto las graves falencias en la protección de los más vulnerables





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