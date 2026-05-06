Indignación en Barrancabermeja por brutal ataque a hombre con discapacidad cognitiva

Un hombre de 43 años fue violentamente agredido en el barrio Uribe Uribe tras intentar defender a una mujer de un ataque verbal. La familia exige justicia inmediata.

La comunidad de Barrancabermeja , en el departamento de Santander , se encuentra sumida en un estado de profunda indignación y dolor tras conocerse los detalles de una agresión desmedida contra Luis Alberto Ramos Serpa, un ciudadano de 43 años que convive con una discapacidad cognitiva.

Los hechos, que han despertado un clamor generalizado por justicia, ocurrieron la noche del 1 de mayo en el barrio Uribe Uribe, un sector donde Luis Alberto solía pasar sus tardes disfrutando de la compañía de los vecinos y observando los encuentros deportivos en la cancha local, actividades que forman parte de su rutina diaria y su integración social. Mientras se encontraba en una tienda cercana, el hombre presenció una escena de violencia verbal donde un sujeto corpulento, identificado visualmente por vestir una camiseta blanca y una gorra, agredía agresivamente a su pareja.

En un acto de valentía y empatía, y ante el silencio cómplice de los testigos que temían intervenir, Luis Alberto decidió actuar. Debido a su condición, utilizó señas manuales para intentar mediar en el conflicto y pedirle al agresor que detuviera el maltrato hacia la mujer, demostrando un sentido de solidaridad que terminó en tragedia. La reacción del atacante fue inmediata y desproporcionada.

Lejos de valorar el gesto humano de Ramos Serpa, el individuo arremetió contra él con una furia ciega. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que ahora sirven como evidencia fundamental para el proceso judicial, muestran el momento exacto en que el sujeto se abalanza sobre Luis Alberto, propinándole una serie de golpes contundentes en el rostro que lo derribaron rápidamente.

Una vez que la víctima se encontró en el suelo, totalmente indefensa y sin capacidad de reacción debido a su vulnerabilidad cognitiva, el agresor no se detuvo, continuando el ataque con patadas brutales. El video refleja la desesperación de Luis Alberto, quien solo pudo intentar cubrirse la cabeza y el rostro mientras recibía la paliza, en un escenario donde la crueldad prevaleció sobre cualquier rastro de humanidad.

Como consecuencia de esta brutal agresión, Luis Alberto sufrió heridas graves, incluyendo una lesión severa en uno de sus ojos y diversos traumas físicos que requirieron múltiples suturas para estabilizar su estado de salud. El impacto emocional ha sido igualmente devastador para su núcleo familiar, quienes describen a Luis Alberto como una persona noble que solo buscaba ayudar.

Su hermana ha manifestado públicamente que este episodio no fue simplemente un acto de violencia física, sino una vulneración flagrante a los derechos fundamentales y a la dignidad de una persona que, por su condición, requiere de una protección especial y un respeto absoluto por parte de la sociedad. La familia ha expresado que el dolor se intensifica al saber que la víctima fue atacada precisamente por intentar detener otra agresión, subrayando la paradoja cruel de este suceso.

Ante la gravedad de lo ocurrido, los familiares ya han interpuesto la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación y Luis Alberto ha sido valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal para documentar la magnitud de los daños sufridos. La ciudadanía de Barrancabermeja se ha unido al pedido de celeridad procesal, exigiendo que las autoridades actúen con responsabilidad y prontitud para capturar al agresor y evitar que este crimen quede impune.

Se hace un llamado urgente a la sociedad para fomentar la empatía y la protección de las personas con discapacidad, enfatizando que la violencia no puede ser la respuesta ante la mediación pacífica. La familia espera que el sistema judicial colombiano responda con rigor y que este caso sirva como un precedente para castigar severamente a quienes atentan contra los miembros más vulnerables de la comunidad





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