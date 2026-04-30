Indignación en Medellín: 'Fletero' con brazalete del INPEC capturado tras persecución

Un operativo policial en Medellín reveló que un delincuente capturado tras un hurto portaba un brazalete del INPEC, evidenciando una burla a la justicia y generando indignación ciudadana. El alcalde Gutiérrez advierte que la persecución a los criminales será implacable.

La creciente ola de inseguridad en Medellín ha provocado una profunda indignación entre los ciudadanos, especialmente al descubrirse que delincuentes reincidentes, beneficiados con medidas judiciales como la prisión domiciliaria , continúan operando en las calles.

Un reciente operativo policial, llevado a cabo este jueves al mediodía, expuso esta preocupante realidad de manera contundente. Dos individuos dedicados al hurto en motocicleta, conocidos como 'fleteros', fueron capturados tras una espectacular persecución que se desarrolló en las zonas exclusivas de El Poblado y Laureles.

Lo más impactante del caso es que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), lo que evidencia un claro incumplimiento de la medida de prisión domiciliaria y una burla a la justicia. Este hecho ha generado un rechazo generalizado en la comunidad, que se siente vulnerable ante la aparente impunidad de los delincuentes.

La situación plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las medidas alternativas a la prisión y la capacidad del sistema judicial para controlar a los delincuentes que ya han demostrado ser un peligro para la sociedad. El operativo policial se desencadenó tras recibir múltiples denuncias de hurtos cometidos por estos individuos en las zonas mencionadas.

Gracias a la rápida reacción de las autoridades y al uso de tecnología de punta, como el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, fue posible identificar la motocicleta utilizada en los robos y establecer un cerco virtual y físico alrededor de los delincuentes. Los operadores del sistema de vigilancia lograron rastrear la motocicleta en tiempo real, guiando a las patrullas policiales para interceptarla.

Al verse acorralados, los 'fleteros' intentaron huir a toda velocidad, realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la vida de peatones y otros conductores. Sin embargo, su intento de fuga fracasó cuando perdieron el control de la motocicleta y se estrellaron contra el pavimento. Uno de los delincuentes resultó lesionado en la caída y fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

En el lugar del accidente, la policía incautó la motocicleta, que tenía la placa alterada para dificultar su rastreo, y recuperó los teléfonos celulares que habían sido robados a las víctimas. La evidencia recolectada en la escena del crimen confirma que el delincuente con el brazalete del INPEC estaba aprovechando su beneficio legal para seguir cometiendo delitos, demostrando una total falta de respeto por la ley y la seguridad ciudadana.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las personas que cumplen su pena en prisión domiciliaria, para evitar que sigan delinquiendo y poniendo en peligro a la comunidad. La captura de estos delincuentes ha sido recibida con beneplácito por la comunidad y ha generado un mensaje de firmeza por parte de las autoridades locales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, confirmando el operativo y enviando un mensaje contundente a las estructuras criminales: 'Dijimos que iban a caer… y aquí están. Que les caiga todo el peso de la ley. Y que les quede claro: en Medellín los perseguimos sin descanso… y uno a uno van a ir cayendo'.

Estas declaraciones reflejan el compromiso de la administración municipal con la lucha contra la inseguridad y la determinación de llevar a los delincuentes ante la justicia. El caso de los 'fleteros' con brazalete del INPEC es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad y la necesidad de implementar estrategias más efectivas para prevenir y combatir el delito.

Es fundamental fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad, invertir en tecnología y capacitación para los policías, y promover la participación ciudadana en la construcción de una ciudad más segura y pacífica. La comunidad exige resultados y espera que las autoridades tomen medidas drásticas para acabar con la impunidad y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos





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