Indignación por funcionarias de la Alcaldía de Bogotá evadiendo el pago en TransMilenio

Video viral muestra a dos empleadas de la Secretaría de Educación escalando rejas para ingresar sin pagar al sistema TransMilenio, generando rechazo ciudadano y la reacción del alcalde Carlos Fernando Galán.

La ciudad de Bogotá se encuentra conmocionada tras la difusión de un video que evidencia una preocupante falta de ética y respeto por las normas por parte de dos funcionarias de la Alcaldía .

El incidente, captado en la estación Consuelo de la troncal Caracas Sur del sistema TransMilenio, muestra a las empleadas, identificables por sus chaquetas oficiales de color rojo y amarillo, eludiendo el pago del pasaje de una manera flagrante. En lugar de utilizar los canales regulares de acceso, las mujeres optaron por escalar las rejas perimetrales y acceder al sistema a través de las puertas laterales, una acción que ha generado indignación generalizada entre los ciudadanos y ha puesto en tela de juicio la integridad de los servidores públicos.

La ironía del caso radica en que las funcionarias en cuestión están vinculadas a la Secretaría de Educación, específicamente al programa de “Capacitación para adultos acompañantes de rutas escolares”. Su función principal, paradójicamente, es promover el cumplimiento de las normas y garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, impartiendo valores cívicos y éticos.

Este contraste entre su labor y su comportamiento ha exacerbado la crítica pública y ha alimentado la percepción de una desconexión entre los funcionarios y la realidad que predican. El video, rápidamente viralizado en redes sociales, fue grabado por un usuario habitual del sistema mientras otros pasajeros aguardaban pacientemente su turno para abordar los buses, evidenciando la injusticia y la falta de respeto hacia aquellos que sí cumplen con las normas establecidas.

La situación ha desatado un debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia en el sistema TransMilenio, así como la importancia de promover una cultura de legalidad y transparencia entre los servidores públicos. La reacción del alcalde Carlos Fernando Galán no se hizo esperar.

A través de sus redes sociales, el mandatario distrital expresó su profunda indignación ante el hecho, enfatizando que nadie, y mucho menos aquellos que trabajan para la ciudad, tiene derecho a actuar de esta manera. Galán subrayó que el sistema de transporte público de Bogotá es un bien común, y que la evasión del pago del pasaje, además de ser una infracción a las normas, afecta a toda la comunidad.

“Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan”, declaró el alcalde. Asimismo, Galán anunció que ha dado instrucciones directas a la secretaria de Educación, Julia Rubiano, para que se apliquen las sanciones correspondientes a las funcionarias involucradas, de manera ejemplarizante.

La instrucción también se extiende al operador para el que trabajan las empleadas, buscando una responsabilidad compartida en el control y la supervisión del personal. La empresa TransMilenio S.A. también se pronunció sobre el incidente, confirmando que el Centro de Control ya ha remitido toda la información relevante a las autoridades competentes para iniciar los procesos legales correspondientes.

Las funcionarias podrían enfrentar multas tipo 2, equivalentes a $196.720, además de posibles sanciones disciplinarias, en virtud de las infracciones al Código General Disciplinario. Este incidente se suma a una serie de casos de evasión del pasaje que han afectado al sistema TransMilenio en los últimos meses, generando preocupación por la sostenibilidad financiera del mismo.

El contexto en el que se produce este incidente es particularmente crítico para el sistema TransMilenio, que ya enfrenta serias dificultades económicas debido a la creciente evasión del pasaje. Se estima que la evasión generó una afectación económica superior a los 265 mil millones de pesos en 2025, lo que limita significativamente los recursos disponibles para mejorar la seguridad, la frecuencia de los buses y la calidad del servicio en general.

Esta situación pone en riesgo la capacidad del sistema para cumplir con su misión de brindar un transporte público eficiente y accesible a todos los ciudadanos. La evasión no solo afecta las finanzas del sistema, sino que también genera una sensación de impunidad y desconfianza entre los usuarios que sí pagan por el servicio.

Además, el incidente de las funcionarias de la Alcaldía se produce en un momento en que TransMilenio ha reportado otros incidentes de seguridad, como amenazas con arma blanca por parte de individuos que intentaban evadir el pago del pasaje, dejando incluso a un vigilante herido. Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en el sistema y de implementar medidas más efectivas para combatir la evasión del pasaje.

La Alcaldía de Bogotá y TransMilenio S.A. se encuentran ante el desafío de restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema de transporte público y de garantizar que todos los usuarios, incluyendo los servidores públicos, cumplan con las normas establecidas. La transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación ejemplarizante de las sanciones son fundamentales para lograr este objetivo





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