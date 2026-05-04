Indignación por la muerte de un niño en Cartagena tras denuncias contra Coosalud

La muerte de un niño de 6 años en Cartagena ha desatado una ola de críticas contra la EPS Coosalud, con acusaciones de negligencia y falta de atención oportuna. La EPS defiende la calidad de la atención brindada.

La lamentable muerte de un niño de seis años en Cartagena ha generado una profunda conmoción y un intenso debate público en Colombia , centrado en la calidad y la oportunidad de la atención médica brindada por las Empresas Promotoras de Salud, EPS , en este caso, Coosalud .

La tragedia se desató tras la denuncia pública realizada por los familiares del menor, quienes expresaron su dolor y frustración a través de redes sociales, acusando a la EPS de negligencia y de no haber proporcionado la atención necesaria a tiempo. Un video viralizado en diversas plataformas digitales muestra al padre del niño, visiblemente devastado, relatando su angustia y cuestionando el sistema de salud, afirmando que su hijo fue abandonado a su suerte.

La familia alega que enfrentaron demoras significativas en la realización de procedimientos médicos esenciales y en la entrega de los medicamentos requeridos para el tratamiento de la enfermedad del niño, lo que, según su testimonio, habría contribuido al agravamiento de su estado de salud. Ante la creciente indignación pública y la presión mediática, Coosalud emitió un comunicado oficial este lunes 4 de abril, lamentando profundamente el fallecimiento del niño y expresando sus más sinceras condolencias a sus familiares.

Enrique Mazenett, vocero designado por la EPS, reconoció el dolor que genera la pérdida de un ser querido y aseguró que la entidad comprende la angustia de la familia en este momento tan difícil. Sin embargo, Coosalud defiende la calidad de la atención brindada al menor, afirmando que recibió asistencia médica desde el inicio de sus síntomas y que se le proporcionó el tratamiento más adecuado disponible.

Según la versión de la EPS, el caso del niño se remonta al 11 de marzo de 2024, cuando fue atendido por primera vez en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, conocido popularmente como la Casa del Niño, donde se inició el proceso de diagnóstico. Tras un período de evaluación y análisis, se llegó a un diagnóstico definitivo de una enfermedad compleja tres semanas después.

Una vez identificado el cuadro clínico, se implementó de inmediato el tratamiento correspondiente, utilizando la mejor terapia disponible, según la EPS. Mazenett aseguró que seis días después de recibir el diagnóstico, el tratamiento ya había sido iniciado. A pesar de los esfuerzos realizados, el niño presentó una recaída a comienzos de este año, debido a la gravedad de la enfermedad. La EPS indicó que se inició de inmediato un tratamiento de rescate, pero lamentablemente, este no produjo los resultados esperados.

Ante esta situación, el menor fue remitido a la Clínica Bonnadona, en Barranquilla, donde especialistas evaluaron su caso en conjunto con el equipo médico de Cartagena. Los profesionales de ambas instituciones coincidieron en que el tratamiento aplicado era el adecuado para la condición del paciente y que las alternativas solicitadas por los familiares no eran pertinentes para su caso clínico. El niño continuó recibiendo atención especializada en Cartagena hasta el pasado viernes, cuando falleció en el centro hospitalario.

Coosalud reiteró su postura de que no hubo fallas en la atención brindada, afirmando que se proporcionó tratamiento de manera continua, sin demoras y bajo las mejores condiciones posibles. La EPS se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades competentes en la investigación del caso y a brindar todo el apoyo necesario a la familia del niño.

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, informó que brindó acompañamiento al caso una vez que tuvo conocimiento de la situación, ofreciendo apoyo a la familia y coordinando con las entidades de salud involucradas. La controversia generada por este caso ha reabierto el debate sobre la eficiencia y la equidad del sistema de salud colombiano, así como sobre la responsabilidad de las EPS en la garantía del acceso oportuno y de calidad a los servicios médicos





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cartagena Coosalud Salud Niño Muerte Denuncia Negligencia Atención Médica EPS Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calle de la Media Luna en Cartagena se prepara para su reaperturaLa recuperación de la Calle de la Media Luna, vía principal del Centro Histórico de Cartagena, avanza en su fase final y será oficialmente reabierta el 8 de mayo. Se anuncian nuevas intervenciones para mejorar la movilidad en Getsemaní, incluyendo la construcción de una glorieta.

Read more »

Reportan joven infectado con sarampión en Cartagena: es el sexto caso confirmado en ColombiaSe trata de un paciente de 25 años, cuya infección está siendo estudiada. La noticia fue anunciada por el Ministerio de Salud y el INS.

Read more »

Confirman condena de 33 años a patrullero por homicidio de futbolista en CartagenaEl Tribunal Superior de Cartagena ratificó la condena contra Octavio Darío Porras Vides por el asesinato del joven Harold Morales, ocurrido en 2020 tras una agresión injustificada. Se absolvió a otros dos patrulleros en segunda instancia, decisión contra la que la Fiscalía apelará.

Read more »

Cartagena Protege a Estudiantes con Nuevo Muro de Cerramiento en el Colegio República de ArgentinaLa Alcaldía de Cartagena avanza en la construcción de un muro de cerramiento alrededor del Colegio República de Argentina para proteger a los estudiantes del creciente tráfico vehicular en la zona. El proyecto incluye mejoras en el acceso al colegio y la construcción de andenes perimetrales.

Read more »

Dadis confirma el primer caso de sarampión en Cartagena: refuerzan vacunaciónTambién se evalúa si hubo exposición en espacios públicos o vínculos con otros casos recientes.

Read more »

Asamblea de Antioquia rechazó declaraciones del presidente Gustavo Petro contra el GEA y la EPS SURAComunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con experiencia en redacción de noticias, producción radial e investigación de temas de la capital de Antioquia.

Read more »