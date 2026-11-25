Indira Lambis identifica a Haider Muñetón Zapata como el líder abatido en el asalto al Éxito Cartagena. Detalle del mensaje de los buñuelos y el desenlace fatal del secuestro.

Indira Lambis confirmó la identidad de Haider Muñetón Zapata, quien falleció durante el operativo policial en el almacén Éxito de La Castellana, Cartagena. La mujer reveló que su esposo, considerado líder del grupo delictivo, fue la persona que esperaba entre los rehenes retenidos durante más de 16 horas.

Detalle del mensaje fatal

El último contacto de Lambis con su esposo fue a las 8:12 de la mañana del martes 24 de noviembre. Muñetón Zapata envió un mensaje indicando que entraría al supermercado a comprar buñuelos para todos los integrantes de la familia. La víctima era oriunda de Medellín y acostumbraba realizar esa compra antes de recoger a Lambis para llevarla a su trabajo.

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Tras no recibir respuesta a sus llamadas, Lambis acudió al comando de la Policía en el barrio Manga. Allí esperó noticias mientras funcionarios del Sijín buscaban a la pareja en su dirección registrada. El operativo finalizó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre con el rescate de todos los rehenes.

Testimonio de otro rehén

Otro de los liberados describió al líder abatido como un hombre de acento paisa y comportamiento extremadamente agresivo. Este testigo señaló que el hombre golpeó a varios retenidos y mostró alta hostilidad durante todo el secuestro. Estas acciones coincidieron con el perfil del principal sospechoso reportado por las autoridades.

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La toma de rehenes se originó tras un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores. La situación se prolongó hasta la madrugada del miércoles 25 de noviembre cuando las unidades especiales ingresaron al establecimiento comercial. Este asalto dejó un balance de varios heridos y múltiples detenciones en la zona norte de la ciudad.

Desenlace inesperado

La información de Blu Radio apunta a que el hombre abatido durante el ingreso de las autoridades es la misma persona que Indira Lambis buscaba como rehén. Las autoridades confirman que este individuo tenía un rol de liderazgo dentro de la banda. El incidente se convirtió en uno de los casos más mediáticos del año en Cartagena.