Un trágico accidente ferroviario en las afueras de Yakarta, Indonesia, ha cobrado la vida de 14 personas y ha dejado decenas de heridos. Las autoridades investigan las causas del choque entre un tren de cercanías y uno de larga distancia.

La tragedia ferroviaria ocurrida en las afueras de Yakarta , Indonesia , ha escalado a una cifra desgarradora de 14 fallecidos, según el último informe proporcionado por las autoridades este martes.

El siniestro, que tuvo lugar el lunes por la noche en la estación de Bekasi Este, involucró a dos trenes comerciales: un convoy de cercanías con destino a la capital y un tren de larga distancia. Las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión permanecen bajo una exhaustiva investigación, y las autoridades se abstienen de especular sobre las causas hasta que se completen los análisis pertinentes.

El impacto ha dejado además un saldo de 84 heridos, algunos de los cuales han requerido hospitalización para recibir atención médica especializada, mientras que otros, con lesiones de menor gravedad, han sido dados de alta tras recibir los primeros auxilios. La compañía ferroviaria estatal, KAI, ha confirmado estas cifras, subrayando la magnitud del desastre y su compromiso con la transparencia en la gestión de la crisis.

Las operaciones de búsqueda y rescate se han intensificado considerablemente este martes, con equipos de Basarnas, el servicio nacional de salvamento, trabajando incansablemente en la estación de Bekasi Este. El objetivo principal es localizar y evacuar a las personas que aún se encuentran atrapadas dentro de los vagones dañados.

La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, ha declarado que el operativo se centra en la extracción de las víctimas que se presume siguen en el interior de los trenes, aunque no ha podido proporcionar un número exacto de personas atrapadas. La complejidad de las labores de rescate se debe a la magnitud de los daños sufridos por los vagones, lo que dificulta el acceso a las áreas afectadas y requiere el uso de equipos especializados y técnicas de rescate avanzadas.

La situación es particularmente delicada, ya que el tiempo juega en contra y la esperanza de encontrar supervivientes disminuye con cada hora que transcurre. Se ha establecido un centro de mando unificado para coordinar las operaciones de rescate y garantizar una respuesta eficiente y coordinada.

Además, se ha desplegado personal médico y psicológico para brindar apoyo a las víctimas y a sus familiares. Indonesia, un vasto archipiélago compuesto por más de 17.000 islas, ha estado invirtiendo significativamente en la modernización de su infraestructura ferroviaria en los últimos años, especialmente en la isla de Java, la más poblada del país y donde se encuentra Yakarta.

La inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta Yakarta con Bandung en un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros, representa un hito importante en el desarrollo del transporte ferroviario en Indonesia. Sin embargo, este trágico accidente pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando las medidas de seguridad y mantenimiento en todo el sistema ferroviario, con el fin de prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y tomar las medidas necesarias para evitar que se repita. Se espera que la investigación abarque todos los aspectos relacionados con el incidente, incluyendo el estado de las vías, la señalización, el mantenimiento de los trenes y los procedimientos operativos.

La seguridad ferroviaria es una prioridad absoluta, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que el sistema ferroviario indonesio sea seguro y confiable para todos los usuarios. Este accidente ha generado una profunda conmoción en todo el país y ha puesto de luto a la nación





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Yakarta Accidente Ferroviario Colisión De Trenes Fallecidos Heridos Bekasi Este KAI Basarnas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A 19 asciende el número de muertos por atentado bomba en la vía PanamericanaOtras 30 personas habrían resultado heridas y el número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas. La carretera y al menos 12 vehículos fueron destruidos.

Read more »

Asciende a 19 los muertos por el atentado terrorista en la vía Panamericana, CaucaBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Asciende a 20 las víctimas mortales por atentado con explosivos en la vía PanamericanaDOLAR

Read more »

Trump, objeto de tres atentados en dos años, una cifra sin precedentes en EE.UU.Las autoridades han extremado las medidas de seguridad en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Read more »

Se volcó un bus del SITP en la avenida 68: hay varios heridosLas autoridades investigan las causas del volcamiento del vehículo, en medio de las obras de TransMilenio.

Read more »

Despiden a los primeros civiles que murieron en el atentado sobre la vía PanamericanaLa cifra total de heridos asciende, hasta el momento, a 21.

Read more »