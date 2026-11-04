Industria Colombiana Muestra Recuperación Tímida a Finales de 2026

El sector manufacturero colombiano enfrenta caídas en el tercer trimestre de 2026 por escasez de gas y tasas altas, aunque indicadores avanzados sugieren una recuperación gradual impulsada por la reconstrucción.

El sector manufacturero en Colombia registró una contracción significativa en el tercer trimestre de 2026, marcado por una caída del empleo del 9,2% y una reducción de la producción real cercana al 3% anual durante los meses de julio y agosto. Este desempeño negativo se suma a las secuelas del terremoto y a la pérdida de dinamismo económico general que afecta a múltiples industrias en todo el país.

Análisis de Producción y Desempeño Sectorial

La actividad industrial enfrentó desafíos estructurales importantes, con 29 de las 39 actividades industriales analizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registrando variaciones negativas en su producción real. Estas caídas restaron 5,7 puntos porcentuales a la variación total anual, mientras que solo 10 subsectores lograron resultados positivos que sumaron 2,1 puntos porcentuales.

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El área metropolitana del Valle de Aburrá contribuyó negativamente con una variación del -3,5% en agosto de 2026 frente a agosto de 2025, lo que restó 0,5% a la variación total nacional que se ubicó en -3,7%. A nivel departamental, de los 14 dominios representados, solo 5 presentaron variaciones positivas, destacando la desigualdad territorial en la recuperación económica.

Factores Determinantes: Gas y Tasas de Interés

La insuficiencia del suministro de gas natural ya impactó severamente operaciones críticas como las de Cerro Matoso, un indicador claro de la vulnerabilidad energética del sector. Los expertos señalan que un mayor escenario de escasez podría generalizarse, exacerbando los riesgos de producción. Adicionalmente, se confirma la influencia de las aumentadas tasas de interés por parte del Banco de la República en la contracción de la actividad.

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El valor agregado de la industria manufacturera se moderó a 1,2% en el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, los indicadores de alta frecuencia muestran una pérdida de impulso sostenida, evidenciada por las caídas en julio y agosto que confirman la desaceleración actual del sector industrial frente a los costes financieros y energéticos.

Exportaciones, Importaciones y Balance Comercial

Las exportaciones industriales concentraron su crecimiento en el oro, un rubro vital para la balanza comercial. Entre enero y agosto de 2026, las ventas externas aumentaron un 13% anual; sin este commodity, las exportaciones habrían caído un 0,6%. Este fenómeno de dependencia ha profundizado el déficit comercial, ya que las importaciones industriales crecieron un 16% en el mismo periodo.

En el último año hasta agosto de 2026, la producción real varió 0,9%, las ventas reales 0,7% y el personal ocupado cayó un 1,0%. La actividad se expandió solo en 17 de las 39 actividades, destacando vehículos, muebles, colchones y bebidas, mientras caucho, chocolate y café registraron las mayores caídas de producción.

Perspectivas Futuras y Recuperación Energética

A pesar de la contracción reciente, los indicadores adelantados ofrecen señales más favorables para el cierre del año. La confianza industrial ha repuntado en los últimos meses, y la demanda de energía mostró una recuperación importante en septiembre, sugiriendo una mejora gradual en la actividad manufacturera nacional.

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La reconstrucción posdesastre y la mayor demanda de sectores encadenados, especialmente la construcción de vivienda, podrían favorecer al sector a mediano plazo. Este contexto de demanda externa e interna, junto con la estabilización energética, plantea un escenario de recuperación lenta pero con fundamentos técnicos claros para reactivar la producción industrial en los próximos trimestres de 2026.