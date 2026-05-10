Industria floricultora de Colombia logra récord en exportación de tallos para Día de las Madres en Estados Unidos

La temporada en el mes de mayo, que representa el 18 % de los ingresos anuales del sector floricultor en Colombia, cerró con un crecimiento del 8 % en volumen de carga, consolidándose como la operación más grande en la historia de compañías como Avianca Cargo, el brazo exclusivo de transporte de carga aérea del grupo Avianca.

En una operación logística sin precedentes , la industria floricultora de Colombia ha logrado un récord para este Día de las Madres en Estados Unidos: más de 330 millones de tallos cruzaron el continente para adornar los hogares en el país norteamericano este domingo 10 de mayo.

La importante temporada en el mes de mayo, que representa el 18 % de los ingresos anuales del sector floricultor en Colombia, cerró con un crecimiento del 8 % en volumen de carga, consolidándose como la operación más grande en la historia de compañías como Avianca Cargo, el brazo exclusivo de transporte de carga aérea del grupo Avianca que cuenta con una flota de Airbus A330 para conectar más de 60 destinos alrededor del mundo





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