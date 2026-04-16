Industria Licorera de Caldas Lanza Edición Especial de Aguardiente Amarillo en Homenaje a Yeison Jiménez

La Industria Licorera de Caldas anuncia el lanzamiento de una edición conmemorativa de Aguardiente Amarillo de Manzanares en memoria del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, exaltando su vida, legado y arraigo a su tierra natal.

El panorama de la música popular colombiana se vio ensombrecido el 10 de enero de 2026, una fecha que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva debido a la trágica e inesperada partida del reconocido artista Yeison Jiménez . El cantante falleció en un fatídico accidente aéreo mientras se dirigía desde Paipa, Boyacá, hacia el departamento de Antioquia para cumplir con una presentación programada. Su ausencia continúa resonando profundamente en el corazón de sus seguidores, quienes lo admiraban como un pilar fundamental del género, y entre sus colegas del mundo musical, muchos de los cuales aún le rinden sentidos homenajes en honor a su memoria y al imborrable legado que dejó.

La conmoción por su fallecimiento no se limitó al ámbito artístico. La industria licorera, con la cual Yeison Jiménez mantenía una estrecha relación tanto profesional como de amistad, también ha sentido el impacto de su partida. El artista era un activo promotor de diversas marcas en cada uno de sus eventos, convirtiéndose en un rostro familiar y querido para los consumidores. Ante este vacío, y en respuesta a las numerosas peticiones y anhelos expresados por sus fans en las redes sociales, la Industria Licorera de Caldas (ILC) ha dado un paso significativo para honrar su trayectoria. A través de un comunicado oficial, la entidad anunció la creación de una edición especial de su prestigioso Aguardiente Amarillo de Manzanares, un producto emblemático originario de la misma tierra que vio nacer al ‘Aventurero’, como cariñosamente era conocido.

Esta iniciativa de la ILC tiene como propósito primordial exaltar la vida, el invaluable legado cultural y la prolífica trayectoria de Yeison Jiménez. El artista fue ampliamente reconocido por sus notables contribuciones a la música popular colombiana, así como por llevar con un inmenso orgullo el nombre de su tierra natal, Manzanares, Caldas, a cada rincón del país y a escenarios internacionales. Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas, expresó la profunda emoción detrás de esta iniciativa: 'Es un homenaje hecho con el corazón, para recordar a un artista que generó un fuerte vínculo con millones de fanáticos en el país y que nos ayudó a impulsar como embajador al Aguardiente Amarillo de Manzanares'. Este gesto se suma a la larga lista de reconocimientos y tributos que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de Colombia, tanto desde la industria del entretenimiento como desde los diversos ámbitos que rodearon el trabajo y el legado de Yeison Jiménez durante su destacada carrera musical.





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yeison Jiménez Aguardiente Amarillo De Manzanares Industria Licorera De Caldas Homenaje Musical Música Popular Colombiana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Quién es la empresaria secuestrada en Buenaventura que estaría en poder de banda que dialoga con el Gobierno Nacional?La comerciante Risary Caldas Valtán, conocida como “La China”, habría sido secuestrada por un grupo armado que hace presencia en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional.

Read more »

Escándalo en el Once Caldas: Jugadores se van de fiesta tras clásico y protagonizan peleaTres futbolistas del Once Caldas, que jugaron el clásico contra Deportivo Pereira, se vieron involucrados en una pelea y uno de ellos fue sacado arrastrado del lugar por estar ebrio. El incidente ocurrió después del partido, a pesar de que los jugadores tenían días libres.

Read more »

Superintendencia de Industria y Comercio inicia requerimientos a operadores móviles por aumento de preciosSegún la autoridad, la variación registrada entre febrero y marzo de 2026 respondería a múltiples factores.

Read more »

Hospital Universitario de Caldas en Colapso por Sobrecarga de PacientesEl SES Hospital Universitario de Caldas reporta un colapso total en sus áreas hospitalarias debido al cierre de servicios para la Nueva EPS y contingencias locales, lo que ha incrementado drásticamente la afluencia de pacientes, especialmente a Urgencias. El servicio de Urgencias presenta una sobreocupación del 150% y la UCI está al 100%, con 46 pacientes pendientes de hospitalización. La institución solicita acciones urgentes para priorizar remisiones de alta complejidad y fortalecer otros niveles de atención.

Read more »

Industria colombiana migra al carbón ante escasez de gas naturalCerca del 16% de las grandes empresas industriales en Colombia han sustituido el gas natural por combustibles más contaminantes como carbón, fuel oil y GLP, debido a restricciones en el suministro y decisiones contractuales. Este cambio en la matriz energética ha generado un aumento en las emisiones contaminantes.

Read more »

Capturan apartamentero que robó minutos antes una vivienda en Caldas, AntioquiaComunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con experiencia en redacción de noticias, producción radial e investigación de temas de la capital de Antioquia.

Read more »