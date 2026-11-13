Industria Manufacturera de Colombia Muestra Desaceleración en Septiembre 2026

Los datos del Dane revelan que la producción manufacturera en Colombia creció solo 0.6% hasta septiembre 2026, señalando una pérdida de impulso significativo en el sector industrial nacional.

La industria manufacturera en Colombia registró señales claras de desaceleración al cerrar el mes de septiembre de 2026, según los indicadores oficiales presentados por el Dane. Durante el periodo acumulado entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la producción real experimentó un aumento marginal de apenas 0,6%. Simultáneamente, las ventas reales mostraron un crecimiento aún más modesto del 0,3%, lo que indica una pérdida progresiva del dinamismo económico en el sector.

El panorama laboral dentro de la manufactura se ha deteriorado notablemente, reflejando las dificultades estructurales para sostener la actividad económica y generar puestos de trabajo estables. El personal ocupado en este sector observó una contracción generalizada del 0,6%, marcando un cambio negativo desde junio de 2026. Este descenso en la contratación contrasta con las variaciones positivas que, aunque reducidas, mantuvieron las cifras de producción y ventas en el acumulado de doce meses.

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Mecanismos de Desaceleración Industrial

La tendencia de la industria manufacturera evidencia una pérdida gradual de su impulso anterior, especialmente marcada durante el tercer trimestre de 2026. En la secuencia mensual, el crecimiento de la producción se redujo de 1,3% en julio a 0,9% en agosto, para finalmente cerrarse en 0,6% en septiembre. Esta trayectoria descendente sugiere que el sector enfrenta retos importantes no solo para incrementar su capacidad productiva, sino también para comercializar sus bienes de manera efectiva.

Las ventas reales también siguieron una ruta de enfriamiento constante. Tras registrar una variación acumulada del 2,1% en octubre de 2025, el ritmo disminuyó progresivamente hasta situarse en 1,1% en julio de 2026. Al cierre de septiembre, este indicador cayó a su nivel más bajo reciente del 0,3%, lo que confirma que la demanda de los bienes manufacturados está bajo presión y que el sector no logra mantener la inercia comercial necesaria para un crecimiento robusto.

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Divisiones entre Sectores y Regiones

El comportamiento por actividades económicas revela un panorama profundamente dividido dentro de la industria. De los 39 subsectores analizados, 18 presentaron variaciones positivas en su producción real, contribuyendo con 2,5 puntos porcentuales al resultado general. Por el contrario, 21 actividades mostraron resultados negativos que restaron 1,9 puntos porcentuales al indicador industrial, evidenciando una polarización en el desempeño productivo del país.

En el extremo superior, la fabricación de vehículos automotores y sus motores se destacó con un aumento del 21,7% en producción y un 20,9% en ventas. De manera similar, la fabricación de otros tipos de equipo de transporte creció un 21,7% en producción y un 21,5% en ventas, aportando 0,3 puntos porcentuales al crecimiento total. Estos sectores del transporte mostraron un dinamismo superior al promedio de la manufactura, actuando como motores principales del sector en este periodo.

Otras actividades también lograron contribuciones positivas, aunque menores. La elaboración de bebidas registró un crecimiento del 5% en producción y aportó 0,7 puntos porcentuales al resultado industrial total. Por su parte, la fabricación de productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales aumentó su producción en un 6,1%, contribuyendo con 0,3 puntos porcentuales. Estos resultados demuestran que ciertos nichos relacionados con la salud y el transporte lograron mantenerse resilientes frente al contexto general.

Contracciones y Desafíos Regionales

En el lado opuesto, varias actividades industriales reportaron contracciones severas que impactaron negativamente en el balance nacional. La fabricación de productos de caucho presentó el peor desempeño, con una caída del 22,7% en producción y un 23,2% en ventas. Además, la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería disminuyó su producción en un 14,9%, restándole 0,2 puntos porcentuales al indicador general.

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Los textiles y la confección también enfrentaron retos significativos. La hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles registró una disminución del 9,9%, mientras que la confección de prendas de vestir cayó un 3,3%. Este último sector fue particularmente crítico para el mercado laboral, ya que provocó una reducción del 7,9% en su personal ocupado, afectando directamente a miles de trabajadores del sector textil.

La divergencia territorial también juega un papel crucial en esta desaceleración. Cundinamarca se consolidó como el principal impulsor regional, con un crecimiento del 3,8% en producción y una contribución de 0,6 puntos porcentuales al resultado nacional, además de un aumento del 1,9% en empleo. En contraste, departamentos como Córdoba (-16%), Tolima (-7,9%) y Cauca (-4,7%) experimentaron las mayores contracciones, reflejando desiguales condiciones económicas entre las regiones.

Impacto en el Mercado Laboral

El empleo industrial ha sido uno de los indicadores más sensibles a la desaceleración, con un claro deterioro desde mediados de 2026. La reducción generalizada del 0,6% en el personal ocupado refleja la cautela de las empresas ante la incertidumbre económica y la baja de ventas. La caída del 7,9% en el empleo del sector de confección destaca cómo la contracción de la demanda interna afecta directamente la estabilidad laboral en industrias intensivas en mano de obra.

Aunque Cundinamarca logró crecer en empleo con un 1,9%, la tendencia general negativa sugiere que la industria manufacturera está pasando por una fase de ajuste estructural. La falta de crecimiento en puestos de trabajo, sumada a la desaceleración en ventas y producción, indica que el sector enfrenta un periodo de estabilización donde la recuperación dependerá de la reactivación de sectores clave como el transporte y la industria automotriz.