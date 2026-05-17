Industria Militar de Colombia: Jaguar, un fusil fabricado en Colombia que mejora las capacidades del Galil y es más económico

La Industria Militar de Colombia anunció que Jaguar, un fusil fabricado en su totalidad en Colombia, mejorará las capacidades del Galil, actualmente en uso. Además, es más ligero, fácil de mantener, adaptarse y resistente en condiciones complejas. El costo del fusil es un 20 % menos que los importados, lo que permitirá al Estado ahorrarse recursos sin perder la capacidad operativa.

La Industria Militar (Indumil) anunció hace pocos días que Jaguar , un fusil fabricado en su totalidad en Colombia, mejorará las capacidades del Galil , actualmente en uso.

Además, es más ligero, fácil de mantener, adaptarse y resistente en condiciones complejas. El costo del fusil es un 20 % menos que los importados, lo que permitirá al Estado ahorrarse recursos sin perder la capacidad operativa. La idea se concibió en 2021 y se puso en marcha la fabricación de prototipos en 2023, con los primeros modelos en 2025.

El nombre Jaguar se optó por su significado en español y la parte gráfica se adaptó a las características del jaguar y a la tipografía ancestral de la selva





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