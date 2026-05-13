Industria petrolera venezolana muestra reactivación sostenida en la extracción de crudo

La industria petrolera venezolana se encuentra atravesando un periodo de gran reactivación, con una tendencia al alza en la extracción de crudo y un incremento de tres meses consecutivos. El repunte se debe a una serie de movimientos políticos y acuerdos energéticos que están transformando el panorama de la industria y su producción de crudo.

La industria petrolera venezolana muestra una reactivación sostenida en esta fase significativa para el país, según cifras oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP ).

El crecimiento del sector se evidencia en un avance del 3,7 % interanual entre marzo y abril. Este repunte se debe a una serie de movimientos políticos y acuerdos energéticos que están transformando el panorama de la principal industria venezolana. De acuerdo con el informe OPEP, en abril Venezuela produjo un promedio de 1.136.000 barriles diarios, frente a los 1.095.000 de marzo





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