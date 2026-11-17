La joyería Infinite Emeralds reclama la devolución de una pieza de oro y esmeraldas valorada en más de 50 millones de pesos entregada a Camilo Herrera, quien canceló su combate en Stream Fighters 5.

La marca de joyería Infinite Emeralds ha anunciado formalmente su solicitud para la devolución de una pieza exclusiva valorada en más de 50 millones de pesos, entregada al cantante Camilo Herrera antes de su participación en el evento de combate Stream Fighters 5, organizado por Westcol.

Reclamo judicial por pieza de oro y esmeraldas

Esta demanda se suma a las acciones legales iniciadas por la organización Westcol tras el abandono de Camilo Herrera en el enfrentamiento programado contra JH de la Cruz. La joyería manifestó públicamente su inconformidad y la posibilidad de iniciar procesos judiciales para recuperar el artículo.

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El objeto en disputa es una figura de oro esmaltado que representa el torso del artista con guantes de boxeo, decorada con esmeraldas y diamantes. Infinite Emeralds indicó que la entrega de esta pieza se realizó como parte de un acuerdo de exposición promocional para el evento.

Contexto del retiro de Camilo Herrera

El conflicto surge después de que el representante de Camilo Herrera solicitara cancelar su participación en el combate contra JH de la Cruz en el Coliseo MedPlus, durante la velada de Stream Fighters 5. La organización Westcol ya había anunciado medidas legales tras este incidente.

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Westcol aseguró que el cantante firmó un contrato y recibió un pago previo bajo el compromiso de pelear. Piquiña, actuando como presentador, ocupó el espacio cancelado en una pelea improvisada con JH de la Cruz para salvar la transmisión en Kick.

Impacto en el evento y próximos pasos

La cancelación afectó al público y a JH de la Cruz, con disculpas oficiales de la organización. Infinite Emeralds comparte videos del artista recibiendo la joya y busca su devolución amigable o legal. No hay respuestas oficiales del cantante ni detalles sobre acuerdos posteriores.