Inflación anual en Medellín supera el 7% en octubre 2024

Medellín cierra octubre con 7,11% de inflación anual, por encima del 6,30% nacional. El costo de vida aumenta en recreación y vivienda.

Medellín registró un aumento sostenido en el costo de vida durante el último trimestre del año. La ciudad completó tres meses consecutivos con una inflación anual superior al 7%, cerrando en octubre con una tasa del 7,11%. Este indicador se sitúa notablemente por encima del promedio nacional, que alcanzó el 6,30% según los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE). La presión sobre el bolsillo de los hogares antioqueños se mantiene así como un desafío económico persistente.

La trayectoria de los precios en la capital antioqueña muestra una tendencia clara de incremento en términos anuales. En agosto, el indicador comenzó en 7,07% y, tras una leve reducción en septiembre que lo dejó en 7,04%, volvió a subir en octubre. Este repunte confirma que Medellín no solo supera la media nacional, sino que experimenta una erosión de la capacidad de compra más acelerada que el resto del país, generando desigualdad en el impacto económico entre regiones.

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Crecimiento mensual del IPC en octubre 2024

La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Medellín durante octubre fue del 0,22%. Esta cifra es ligeramente superior al promedio nacional, que se ubicó en 0,20% durante el mismo mes. El comportamiento de los precios no fue homogéneo en todos los sectores, ya que mientras algunas categorías de bienes y servicios experimentaron aumentos significativos, otras registraron reducciones que ayudaron a moderar, aunque sin eliminar, el resultado general del indicador mensual.

Las principales fuerzas impulsoras de la inflación mensual en la ciudad provienen de sectores relacionados con el entretenimiento y el hogar. La categoría de recreación y cultura lideró las subas con un incremento del 0,69%. Le siguió el grupo de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una variación del 0,52%. Estos dos factores combinados representan una carga financiera directa para las familias que buscan actividades de ocio y mantienen sus servicios básicos activos durante el mes.

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Adicionalmente, otros componentes esenciales también contribuyeron a la presión de precios. Se destacaron los aumentos en muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar, con 0,41%. La salud incrementó 0,29%, mientras que bienes y servicios diversos subieron 0,24%. En el ámbito del transporte, el incremento fue mínimo con 0,02%, y las prendas de vestir y calzado registraron un aumento del 0,13%. La educación, por su parte, no presentó variación, manteniéndose en 0%.

Reducciones en bebidas y servicios turísticos

No todos los componentes de la canasta familiar aumentaron de precio en octubre. Cuatro divisiones registraron variaciones mensuales negativas en Medellín, lo que compensó parcialmente los incrementos de otras áreas. La mayor reducción se presentó en bebidas alcohólicas y tabaco, cuyos precios bajaron 0,31%. Esta disminución puede deberse a cambios estacionales en la demanda o ajustes en la oferta minorista de estos productos específicos en la ciudad.

Le siguieron en descensos los restaurantes y hoteles, con una disminución de 0,10%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron una reducción leve de 0,02%. Finalmente, la categoría de información y comunicación presentó una variación negativa de 0,01%. Estas bajas en gastos discrecionales y alimentación básica ayudaron a mitigar el impacto total, especialmente frente a las subas en recreación y vivienda, aunque no fueron suficientes para igualar la tasa nacional.

Posición de AmCham sobre el costo de vida

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), alertó que la moderación mensual no implica la resolución de la crisis inflacionaria. Señaló que la inflación anual del 6,30% a nivel nacional sigue afectando gravemente los gastos esenciales de los hogares. Para ella, controlar el aumento de precios requiere acciones coordinadas entre las autoridades económicas y medidas estructurales que reduzcan los costos de producción.

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Lacouture enfatizó la necesidad de una coordinación fiscal y monetaria efectiva. Agregó que se requiere mejorar la productividad, optimizar la logística y reducir los costos para producir bienes y servicios. Según su perspectiva, bajar la inflación es fundamental para recuperar la capacidad de compra de los ciudadanos y abrir espacio para la inversión y el empleo en la economía local y nacional.