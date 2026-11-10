Inflación de Colombia en octubre define negociación salario mínimo 2027

El Dane reporta inflación anual del 6,30% en octubre. Este dato clave impacta la mesa de concertación salarial del 18 de noviembre para definir el ajuste del salario mínimo 2027.

La discusión sobre el salario mínimo colombiano para el año 2027 avanza con un indicador fundamental ya disponible: la tasa de inflación registrada durante el mes de octubre. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane) confirmó este lunes que el costo de vida acumuló un aumento anual del 6,30%, una cifra crítica que servirá como referencia principal para determinar el porcentaje de ajuste salarial que entraría en vigor el próximo primero de enero.

Datos oficiales impulsan la mesa salarial

La publicación oficial del Dane coincide estratégicamente con la preparación para la instalación de la mesa de concertación salarial, programada para el 18 de noviembre. En esta reunión tripartita participarán representantes del Gobierno nacional, gremios empresariales y centrales obreras para debatir el futuro ingreso base de los trabajadores. Aunque el dato de octubre no fija automáticamente el incremento final, proporciona la métrica esencial para evaluar la erosión del poder adquisitivo de los hogares colombianos y calcular el margen necesario para recuperar ese valor perdido.

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Esta medida se sitúa persistentemente por encima del rango meta establecido por el Banco de la República, el cual oscila entre el 2% y el 4%. La persistencia de precios elevados mantiene la alerta económica sobre las presiones inflacionarias y sus posibles efectos secundarios en la estabilidad macroeconómica del país. Los analistas coinciden en que este contexto exige prudencia en las negociaciones salariales para evitar espirales de costos que afecten la competitividad.

Componentes clave de la variación de precios

Según el análisis detallado del Dane, el comportamiento general de los precios estuvo impulsado principalmente por aumentos significativos en sectores específicos como restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos. Estas divisiones registraron variaciones anuales superiores al promedio nacional, destacando la presión sobre los gastos básicos y servicios esenciales de la población. La estructura de la canasta familiar muestra claramente dónde se concentra la mayor carga financiera.

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En octubre, el sector de restaurantes y hoteles lideró la inflación anual con un incremento del 9,39%, seguido de cerca por la educación con un 7,44% y la salud con un 7,37%. Asimismo, los alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron un aumento del 7,31%. En contraste, otras áreas experimentaron incrementos más moderados; prendas de vestir y calzado registraron solo un 3,14%, mientras que información y comunicación alcanzó el 4,47% y recreación y cultura el 4,52%.

Al examinar los componentes que más contribuyeron a la variación anual total, el Dane identificó cinco grupos principales: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte; y educación. Juntos, estos segmentos aportaron 5,19 puntos porcentuales a la inflación global, evidenciando la complejidad detrás del cálculo del costo de vida actual.

Posiciones divergentes en la negociación

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, señaló que la inflación anual prácticamente no presentó cambios frente a septiembre, pero continúa operando en niveles muy superiores al rango establecido por el emisor monetario. Su análisis destaca que, aunque la tasa anual se mantiene pegada a valores anteriores, la distancia respecto a la meta oficial sigue siendo preocupante y requiere monitoreo constante por parte de los mercados financieros.

Las primeras discusiones previas a la mesa de concertación ya revelan posiciones extremadamente distantes entre los actores sociales. Un sector de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado un incremento salarial drástico del 38,5%, lo que equivaldría aproximadamente a $665.000 adicionales. Por otro lado, Fenalco y diversos analistas económicos argumentan que el ajuste no debería superar el 9%, alrededor de $158.000, buscando preservar la sostenibilidad empresarial.

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La diferencia entre estas referencias iniciales supera los $500.000, aunque cabe aclarar que estas cifras aún no corresponden a propuestas formales presentadas ante la mesa tripartita. Esta brecha inicial ilustra la dificultad inherente al proceso de negociación, donde los intereses laborales chocan directamente con las limitaciones fiscales y empresariales en un entorno de alta incertidumbre económica.

Perspectivas económicas y impacto regional

El Banco de la República proyecta que la inflación cierre el año 2026 en un 7,1%, mientras que las perspectivas para el próximo año apuntan a una moderación gradual de los precios después del primer trimestre. David Cubides estimó que, más allá del inicio de 2027, la inflación podría empezar a descender hacia niveles cercanos al 5,3% al cierre del año siguiente, lo cual podría facilitar un clima más favorable para las negociaciones salariales futuras.

A nivel geográfico, las ciudades presentan disparidades notables en sus tasas inflacionarias. Armenia registró la mayor variación anual con un 7,29%, seguida por Bucaramanga con un 7,15% y Medellín con un 7,11%. Otras urbes como Santa Marta y Pereira también mostraron índices altos, ambos en el 6,88%. En el extremo opuesto, Valledupar reportó un 4,02% y Riohacha un 4,93%, reflejando las dinámicas locales de oferta y demanda.

El comportamiento de los precios en Medellín resulta especialmente relevante para entender las presiones que enfrentan los hogares de la capital antioqueña, donde la inflación superó consistentemente el promedio nacional durante meses consecutivos. Conocer estas diferencias regionales es vital para que los negociadores comprendan cómo el encarecimiento de la vida afecta desigualmente a las familias colombianas antes de tomar decisiones finales sobre el salario mínimo 2027.