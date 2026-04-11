Inflación en Cartagena supera el promedio nacional en marzo, impulsada por alimentos y servicios

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Cartagena muestra un aumento superior al promedio nacional en marzo, con presiones inflacionarias en alimentos y servicios. Expertos analizan las causas y proyectan el comportamiento de la inflación para el resto del año.

En marzo, el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) en Cartagena alcanzó el 0,80%, un incremento ligeramente superior al promedio nacional, que se situó en 0,78%. Esta cifra posiciona a la capital de Bolívar como la octava ciudad con la inflación más alta entre las 23 ciudades que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane ) monitorea.

En el acumulado del año, es decir, de enero a marzo, el IPC de Cartagena registra un aumento de 2,92%, mientras que a nivel nacional el incremento fue de 3,07%. Sin embargo, el IPC anual de Cartagena, medido a marzo, se ubica en 5,34%, un valor inferior al promedio nacional que llegó a 5,56%. Estos datos reflejan una dinámica inflacionaria que, si bien es más moderada en comparación con el promedio del país en términos anuales, presenta ciertas presiones específicas en algunos sectores. Los resultados revelan una complejidad en el comportamiento de los precios que requiere un análisis detallado para comprender las causas y prever las tendencias futuras. \En el tercer mes del año, los grupos de la canasta familiar que experimentaron las mayores variaciones en sus precios fueron Información y comunicaciones (2,50%), Restaurantes y hoteles (1,80%) y Salud (1,40%). Por otro lado, las variaciones más bajas se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,98%), Recreación y Cultura (0,06%) y Educación (0,11%). En cuanto al acumulado del año, los incrementos más significativos se registraron en Educación (9,46%), Transporte (5,53%) y Restaurantes y Hoteles (5,38%). En contraste, las menores variaciones acumuladas se dieron en Recreación y cultura (0,55%), Prendas de vestir (1,35%) y Alojamiento, agua, electricidad y gas (1,40%). A nivel nacional, las ciudades con la inflación más baja en marzo fueron Riohacha (0,19%), Barranquilla (0,19%) y Montería (0,45%), mientras que las más altas se reportaron en Ibagué (0,99%), Medellín (0,97%) y Cúcuta (0,88%). Estos datos regionales sugieren diferentes factores influyentes en los precios, como la ubicación geográfica, la actividad económica y las políticas locales. \Expertos en economía han analizado estos datos. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, señala que la inflación anual se aceleró en 26 puntos básicos (pb) en marzo, alcanzando el 5,56%, el nivel más alto desde septiembre de 2024. Esta cifra confirma las presiones inflacionarias existentes y las expectativas del banco de una inflación del 6,4% al cierre del año. Mariana Quinche, economista de BBVA Research, explica que la inflación retomó su tendencia alcista en marzo, impulsada principalmente por los precios de los alimentos y los servicios. El aumento en los alimentos se atribuye en gran medida a la temporada de lluvias, que impacta particularmente a los productos perecederos. En el sector servicios, el incremento se debe principalmente a los servicios de comunicación, aunque también se observan presiones en los rubros más sensibles al aumento del salario mínimo, como las comidas fuera del hogar, el servicio doméstico y la administración. Quinche prevé que la inflación continúe aumentando en lo que resta del año, con una proyección de cierre del 6,5%. Estos análisis destacan la importancia de monitorear cuidadosamente la evolución de los precios y de comprender los factores subyacentes que los impulsan para tomar decisiones informadas en el ámbito económico





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflación IPC Cartagena Precios Economía Alimentos Servicios Dane Bancolombia BBVA Research

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junior empata con Palmeiras en CartagenaEn un emocionante partido en el estadio Jaime Morón, Junior y Palmeiras igualaron a un gol. Un penalti fallido y la solidez defensiva de Junior marcaron el encuentro, dejando un sabor agridulce entre los aficionados del equipo colombiano.

Read more »

Aeropuerto de Cartagena pasó el primer trimestre de 2026 con cifras en verdeOinac, el operador del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, entregó la cifras de tráfico de pasajeros de marzo y el consolidado del primer trimestre del año. En tres meses ese terminal ha atendido a más de 2 millones de viajeros.

Read more »

Incidente en la previa: supuestos barristas del Real Cartagena atacan a seguidores del JuniorUn aficionado resultó herido cerca del estadio Jaime Morón, mientras buses que transportaban hinchas rojiblancos fueron atacados en el barrio Villa Rosita.

Read more »

“Policía estúpida”: algunos hinchas de Junior llevaron caos a Cartagena y las autoridades no ayudaron muchoUn video reflejó el violento atraco de varios hinchas de Junior y la policía terminó señalada por su proceder.

Read more »

Decisión Judicial en Cartagena Redefinirá el Sistema de Valorización y el Futuro Financiero del DistritoUna acción popular cuestiona el cobro de intereses millonarios en la vía Cartagena-Barú, poniendo en tela de juicio el sistema de valorización y la gestión administrativa del Distrito. La decisión judicial próxima determinará el futuro financiero de la ciudad y podría sentar un precedente importante en Colombia.

Read more »

SIC formula cargos contra D1 S.A.S. por presunta vulneración de derechos del consumidorLa Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos contra D1 S.A.S. tras analizar 13.000 quejas de consumidores presentadas en el segundo semestre de 2024. La investigación reveló cinco presuntas irregularidades en la comercialización de productos y servicios en su canal de comercio electrónico. Se garantiza el derecho de defensa de la sociedad.

Read more »