Inflación en Colombia cerraría 2026 entre 6,7% y 6,9% y encarecería la Navidad

Analistas proyectan que la inflación anual de Colombia cierre 2026 entre 6,7% y 6,9%, el nivel más alto desde 2023, lo que elevaría el costo de las festividades de diciembre.

Los colombianos enfrentarían en diciembre la Navidad más costosa de los últimos tres años. Las proyecciones de analistas económicos apuntan a que la inflación anual de Colombia cerraría 2026 entre 6,7% y 6,9%, el nivel más alto desde 2023, cuando el indicador superó el 9%, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane).

El encarecimiento de la canasta familiar no responde a una sola causa. Los mayores costos laborales, los reajustes de bienes y servicios atados a la inflación pasada y las tarifas de los servicios públicos empujan los precios al alza, y en diciembre estas presiones se combinarían con la demanda propia de la temporada.

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Causas del aumento de precios en 2026

La inflación anual de Colombia sería impulsada principalmente por la indexación, es decir, los ajustes de precios que toman como referencia la inflación de periodos anteriores. José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, proyecta que la inflación anual llegará a 6,7% al cierre de 2026.

Mojica añadió que el incremento del salario mínimo de 23,7% para 2026 ha presionado los costos de diferentes actividades económicas y se ha trasladado a los precios de algunos bienes y servicios. Según el economista, varios componentes de la canasta han sido reajustados anualmente, lo que ha internalizado niveles de inflación cada vez mayores junto con ese aumento sin precedentes del salario mínimo.

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Por su parte, Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, estima que el IPC anual cerrará diciembre de 2026 en 6,9%, una cifra ligeramente superior a la de Bancolombia. Para Ballén, la persistencia de los aumentos en los precios de los servicios y de los bienes regulados será determinante para el resultado final.

Visiones de los analistas sobre diciembre

Mojica advirtió que diciembre tiene características estacionales que pueden intensificar las presiones sobre los precios. Durante ese mes aumentan las compras de fin de año, el consumo de bienes asociados con los regalos y la demanda de servicios vinculados con las celebraciones.

El economista de Bancolombia explicó que las presiones más elevadas se concentrarían en la inflación núcleo, es decir, en bienes y servicios, que en esta época del año son los rubros que más aportan al resultado intermensual. Anticipó mayores incrementos en entretenimiento y otras actividades que suelen registrar alzas durante la temporada navideña.

Ballén coincidió en que la variación de precios se sentirá especialmente en los alimentos destinados a las cenas familiares, en los restaurantes y en otros servicios relacionados con las celebraciones. Sin embargo, el director de Aval Asset Management señaló que la apreciación del peso colombiano ha moderado el costo de algunos bienes importados.

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Impacto en los hogares y riesgo del fenómeno de El Niño

Los hogares colombianos sentirían el impacto en las compras para las cenas familiares, las salidas a restaurantes, los regalos y otros gastos propios de las festividades. Aunque la inflación estaría por debajo de los máximos registrados en 2022 y 2023, el presupuesto necesario para las fiestas de diciembre sería mayor que el del año pasado.

Los analistas también alertan sobre el fenómeno de El Niño. Su intensidad y los efectos de las sequías representarían una variable incierta, pero sería una fuente adicional de aumentos de precios. Mojica señaló que las condiciones climáticas afectarían tanto los alimentos como las tarifas de energía y gas, porque las dificultades de producción y abastecimiento encarecerían los productos que llegan a los hogares y las condiciones del sistema energético podrían generar presiones sobre las tarifas.

Las proyecciones de cierre de año llegan después de que el costo de vida completara cinco meses consecutivos por encima del 6%. En octubre, el IPC registró una variación anual de 6,30% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el Dane. El resultado estuvo impulsado por los aumentos en restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos, cuatro divisiones que superaron el promedio nacional. Restaurantes y hoteles tuvieron la mayor variación anual, con 9,39%.