Inflación en Colombia cierra 2026 cerca del 7% con presiones en alimentos

Analistas proyectan que la inflación anual de Colombia alcanzará el 7% en 2026, impulsada por alimentos y servicios, lo que supera ampliamente la meta del Banco de la República.

Los analistas económicos prevén que la inflación mensual en Colombia durante octubre se ubicará en un 0,25%. Este dato provocaría que la variación anual se acelere en 7 puntos básicos hasta alcanzar el 6,36%. La publicación oficial de esta cifra corresponde al Departamento Nacional de Estadística ( Dane) y es esperada para la fecha de hoy. De confirmarse estas proyecciones, el indicador anual completaría tres meses consecutivos con comportamiento ascendente.

Estimación frente a los expertos

La estimación realizada por los investigadores se sitúa a tan solo 2 puntos básicos por debajo del promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República. Esta encuesta hace parte de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas y registró un promedio de 0,27%. El modelo contempla un incremento anual específico en el rubro de alimentos que influye directamente en la cifra final. Los expertos consideran que este resultado, de materializarse, mantendría la presión inflacionaria en niveles altos durante los últimos meses del año.

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Presiones en alimentos y servicios

En el sector de alimentos, las estimaciones basadas en información de alta frecuencia apuntan a una inflación mensual de 0,30%. Este aumento es impulsado principalmente por los productos perecederos y provocaría que la variación anual se acelere por tercer mes consecutivo hasta llegar al 7,49%. Este nivel representa el valor más alto registrado desde noviembre de 2023. Por otro lado, el sector servicios mostraría una desaceleración en la variación anual tras dos meses anteriores de incrementos. La desaceleración se atribuye al comportamiento del grupo frente a la inflación estacional, la cual está impulsada principalmente por las tarifas de arriendo y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa. Con estos factores, la inflación anual en servicios podría descender hasta el 7,11% en octubre.

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Bienes, regulados y contexto salarial

Las presiones inflacionarias también se observan en el rubro de regulados, donde se anticipa un aumento mensual del 0,20%. Este incremento se debe al aumento en las tarifas de servicios públicos, reflejándose particularmente en el encarecimiento de la electricidad, el suministro de agua, el gas y el alcantarillado. Como consecuencia, la variación anual en este grupo se volvería a acelerar y se ubicaría en el 6,52%. Por su parte, la inflación mensual en bienes se prevé estancada en un 0,00%. Aunque se anticipan presiones al alza en productos de limpieza, cerveza, refrigerantes y artículos farmacéuticos, los precios de vehículos particulares, artículos de oro, plata, piedras preciosas y calzado tenderían a disminuir. La inflación básica, que excluye alimentos, se ubicaría en un 0,17% mensual, permitiendo que su variación anual se desacelere por segundo mes consecutivo hasta el 6,07%. Asimismo, la inflación sin alimentos ni regulados registraría un 0,17% mensual, frenando su variación anual hasta el 5,94%.

Impacto en política monetaria

El contexto actual, marcado por un incremento significativo del salario mínimo para este año, presenta niveles elevados respecto a lo deseable para lograr una normalización rápida de la inflación. Ante este escenario, los investigadores prevén que la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) incrementará su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos. Esta decisión se tomaría durante la reunión programada para el 18 de diciembre, elevando la tasa hasta el 12,50%. Si este comportamiento inflacionario se mantiene, el resultado final para 2026 se situaría cercano al 7%. Esta cifra ya es prevista por muchos mercados y analistas, pero representa más del doble del promedio del 3% establecido como la meta de largo plazo por el Banco de la República.