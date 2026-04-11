Inflación en Colombia: Clase Media Registra Mayor Incremento del Costo de Vida en Marzo de 2026

El costo de vida en Colombia se disparó en marzo de 2026, con la clase media experimentando el mayor incremento inflacionario. Este análisis del Dane revela un aumento generalizado de precios, con el rubro de servicios y alimentos como los principales impulsores. El artículo examina las causas y consecuencias de esta situación, así como las implicaciones para la política económica.

La inflación en Colombia durante marzo de 2026 presentó un panorama complejo, con la clase media registrando el mayor incremento en el costo de vida , según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) para este segmento de la población se situó en 5,58%, superando a otros grupos de ingresos y evidenciando las presiones inflacionarias que afectan a diferentes estratos sociales.

La información del Dane revela que, en el análisis anual por nivel de ingresos, la clase media lidera el aumento del costo de vida, seguida por los ingresos altos con un 5,57%. Los hogares vulnerables registraron un 5,50%, los pobres un 5,44%, y el promedio general de todos los ingresos se ubicó en 5,56%. En lo que va del año, la variación del IPC por nivel de ingresos muestra diferentes tendencias, con los pobres liderando el aumento con un 2,99%, seguidos por los vulnerables (3,09%), la clase media (3,08%), los ingresos altos (3,04%) y el promedio total (3,07%). Estos datos reflejan la heterogeneidad de los impactos inflacionarios en la sociedad colombiana y la necesidad de analizar las causas subyacentes. Cabe destacar que la inflación anual total en marzo alcanzó el 5,56%, una cifra que no se observaba desde septiembre de 2024, cuando se situaba en 5,81%, lo que generó preocupación entre analistas económicos y el sector financiero.\El equipo de investigaciones de Bancolombia considera que esta cifra confirma las persistentes presiones inflacionarias y subraya la importancia de abordar la indexación como un desafío clave. La inflación sin alimentos ni regulados alcanzó su nivel más alto desde julio de 2024, sugiriendo la persistencia de las presiones alcistas en la inflación subyacente. La indexación, es decir, el ajuste de precios y salarios en función de la inflación pasada, se mantiene como el principal reto para lograr una convergencia más rápida hacia el rango de tolerancia establecido por el Banco de la República (entre 2% y 4%) para la meta de inflación. El aumento del salario mínimo en un 23% para 2026 también intensifica la presión inflacionaria. El rubro de servicios experimentó una aceleración en su inflación anual, aumentando en 36 puntos básicos y alcanzando un 6,81% en marzo, el nivel más alto desde diciembre de 2024. Este incremento se atribuye a los ajustes relacionados con el aumento del salario mínimo y la indexación a la inflación del año anterior. Las presiones se concentraron en áreas intensivas en mano de obra y con esquemas de reajuste anual, como los servicios de comunicación fija y móvil, y la provisión de internet. Otros rubros, como arriendos y algunos servicios relacionados con la educación y el transporte, también contribuyeron a este aumento.\Por otro lado, la inflación anual de alimentos también se aceleró, pasando de 5,83% a 6,27%. Esto se debió a una variación mensual de 1,28%, impulsada principalmente por el aumento en los precios de los productos perecederos. En el caso de los perecederos, la inflación anual alcanzó el 10,80%, su nivel más alto desde julio de 2024, debido al incremento de precios en frutas frescas, tomate, cebolla, papas y tomate de árbol, entre otros. La escasez de cosechas y factores climáticos influyeron en estos aumentos. Los alimentos procesados también registraron incrementos, aunque en menor medida, concentrados en productos como carne de res, leche, pan y cereales. A pesar de esto, la inflación anual de los alimentos procesados se moderó ligeramente, ubicándose en 4,89%, el nivel más bajo desde marzo de 2025. Los datos de inflación de marzo de 2026 muestran la necesidad de implementar políticas económicas efectivas para controlar las presiones inflacionarias y mitigar su impacto en la población colombiana





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