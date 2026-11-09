Inflación en Colombia: IPC alcanza 6,30% en octubre según Dane

El Dane confirma inflación anual del 6,30% en octubre. Restaurantes, salud y educación impulsan el IPC, manteniendo el costo de vida por encima del rango meta del Banco de la República.

La economía colombiana registró en octubre una inflación anual del 6,30%, cifra que confirma la quinta consecutiva vez que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene por encima del 6%. Estos datos, divulgados oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane), reflejan una presión persistente sobre el presupuesto de los hogares y consolidan una tendencia alcista que contrasta con las expectativas de estabilidad.

Presión inflacionaria supera meta del Banco

La variación anual del IPC del 6,30% sitúa al indicador inflacionario lejos del rango meta establecido por el Banco de la República, el cual tiene un límite superior del 3%. Este desvío continuo evidencia que las fuerzas del mercado han mantenido un empuje sostenido sobre los precios durante los últimos meses, dificultando la convergencia hacia la estabilidad de precios que busca la autoridad monetaria nacional.

Also read A 30 años de ‘El regalo prometido’, Schwarzenegger regresa con una aventura navideña

El comportamiento agregado de los precios estuvo determinado por aumentos significativos en sectores clave como restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos. Estas divisiones no solo superaron el promedio nacional, sino que actuaron como los principales motores de la encarecimiento del costo de vida para los consumidores colombianos en este período analizado.

Sectores clave impulsan el aumento general

Restaurantes y hoteles encabezaron la lista de mayor variación anual con un incremento del 9,39%, seguido de cerca por el sector educativo con un 7,44% y la salud con un 7,37%. En el segmento de bienes, alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza del 7,31%, mientras que los muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar aumentaron un 6,60%, ubicándose todos por encima del promedio nacional.

Advertisement

Por otro lado, siete divisiones mostraron variaciones anuales inferiores al promedio nacional. Estas incluyeron bebidas alcohólicas y tabaco, con un 5,84%; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 5,62%; y bienes y servicios diversos, con un 5,37%. El transporte se situó en un 5,19%, mientras que recreación y cultura registraron un 4,52%, e información y comunicación un 4,47%.

La categoría que presentó el menor incremento anual fue prendas de vestir y calzado, con apenas un 3,14%. Sin embargo, el hecho de que algunas divisiones hayan crecido por debajo del promedio no implica que hayan reducido la presión sobre el presupuesto familiar. De hecho, el grupo de alojamiento y servicios públicos fue uno de los que más contribuyó a la variación anual del IPC.

Alimentos básicos experimentan alzas históricas

El análisis detallado por productos revela aumentos extremos en la cesta básica. La papa registró la mayor variación entre las subclases mencionadas, con un alucinante alza del 98% frente a octubre del año anterior. Esta escalada de precios fue acompañada por incrementos del 15,90% en frutas frescas y del 13,31% en carne de res y sus derivados, productos fundamentales para la alimentación diaria.

En el ámbito de la gastronomía exterior, las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio mostraron una variación anual del 9,47%. Las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato aumentaron un 9,20%. Estos datos subrayan cómo los servicios de restauración han absorbido parte de la presión inflacionaria global con intensidades superiores al promedio general.

Advertisement

Contrapesos en transporte y servicios públicos

En el sector residencial, el arriendo imputado aumentó un 5,02% y el arriendo efectivo un 5,12%. Los servicios relacionados con la copropiedad registraron una variación drástica del 17,14%, mientras que la electricidad subió un 6,92%. En el ámbito de la movilidad, la subclase de transporte urbano presentó un aumento anual del 10,65%, afectando directamente la movilidad de la población.

Conjuntamente, las divisiones de alojamiento y servicios públicos, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte y educación aportaron 5,19 puntos porcentuales al resultado anual de la inflación. Esto significa que estos cinco grupos concentraron la mayor parte de la incidencia sobre el incremento general de precios en el último año, definiendo la experiencia de costo de vida.

Descensos en legumbres y vehículos

No todos los productos y servicios observaron incrementos. Entre las subclases con contribuciones negativas se encontraron los vehículos particulares nuevos o usados, con una disminución del 3,53%. También bajaron los precios de las legumbres secas, con una variación del -12,57%, y la zanahoria, con un fuerte retroceso del -39,58%.

Además, la carne de cerdo y sus derivados registraron una caída del -5,92%, y los dulces, confites, caramelos, bombones y chocolatinas descendieron un -18,09%. Estas reducciones representan contribuciones negativas al resultado del índice, ofreciendo un contraste notable con los aumentos observados en otros productos esenciales y servicios básicos, completando el panorama económico de octubre.