Inflación en salud: servicios especializados y particulares presentan mayores incrementos

La investigación muestra que la inflación en salud se ha visto influida en gran medida por consultas médicas particulares, atención médica prepagada y servicios especializados. Aunque los precios han revisar incrementos, se observan diferencias en el crecimiento y las tendencias plegables. Los servicios privados, seguros médicos y odontológicos, se caracterizan por un mayor incremento anual.

El comportamiento inflacionario en salud se ha visto influido en gran medida por consultas médicas particulares, atención médica prepagada y servicios especializados. Aunque los precios han visto incrementos, se observan variaciones diferenciales.

En abril, hubo la menor variación mensualmente del año, mientras que el acumulado anual mostró una tendencia ascendente. La inflación mensual del sector salud comenzó el año con un aumento del 1,21% en enero, y aunque se moderó en abril a 0,70%, esa moderación no ha sido suficiente para contener los incrementos acumulados de precios. En el acumulado anual, llegó a un 3,97% en abril.

Entre los precios observados, los servicios privados, seguros médicos y odontológicos, firmas el mayor incremento, con un 10,52% anual en consultas médicas generales. Se observan presiones sobre los planes privados de atención y sobre las coberturas complementarias utilizadas por numerosos hogares. La atención especializada, con un 9,11% anual, se encareció de manera significativa en la atención médica privada. Los servicios médicos auxiliares, productos farmacéuticos y dermatológicos también aumentaron, manteniéndose en el segmento con mayores incrementos.

Aunque abril mostró una baja en el comportamiento mensual, la diferencia entre ambos se ha vuelto una señal relevante del sector. Al monitorear la diferencia entre el comportamiento mensual y anual, se observa que la inflación anual seguirá creciendo hacia un dato periodo elevado, un dato periodo que confirma que los incrementos registrados durante el año siguen pesando sobre el bolsillo de quienes recurren a servicios médicos





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