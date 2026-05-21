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Influencer captured in Medellín for massive robberies against foreigners

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Influencer captured in Medellín for massive robberies against foreigners
RobberyForeign CitizensInfluencer
📆5/21/2026 6:17 PM
📰BluRadioCo
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Una influencer extranjera conocida como 'Valentina Mor' fue capturada en Medellín por las autoridades por su participación en millonarios robos contra ciudadanos extranjeros en apartamentos de renta corta. La mujer era requerida mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

Según las autoridades, una influencer extranjera conocida en redes sociales como 'Valentina Mor' fue capturada en Medellín por las autoridades, señalada de participar en millonarios robos contra ciudadanos extranjeros en apartamentos de renta corta.

La mujer era requerida mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Durante la diligencia de allanamiento y registro en Laureles, los investigadores encontraron las gafas reportadas como hurtadas, lo que fortaleció el material probatorio contra la mujer capturada

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