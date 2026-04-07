Influencer paisa denuncia intento de homicidio tras rechazar propuesta sexual

El creador de contenido Daniel Mercury denuncia en redes sociales un intento de asesinato en su contra, presuntamente motivado por el rechazo a una propuesta de índole sexual. El incidente ocurrió en la ciudad donde reside el influencer y ya está siendo investigado.

07 de abril de 2026, 10:48 hrs. Un conocido creador de contenido paisa, residente en la ciudad, ha alarmado a sus seguidores al revelar, durante una transmisión en vivo, que un individuo presuntamente intentó quemarlo vivo junto a sus gatos, tras, según sus declaraciones, no acceder a una propuesta de índole sexual. Daniel Mercury es el nombre del creador que optó por hacer pública esta denuncia a través de su cuenta de TikTok.

El creador identificó al presunto agresor, quien, afortunadamente, no ocasionó una tragedia mayor. En su relato, Mercury asegura que el hombre perpetró este ataque justo en el momento en que él se encontraba realizando una transmisión en vivo, evento del cual fueron testigos millones de internautas. Las imágenes compartidas muestran los momentos de pánico que vivió el creador y el estado en el que quedó la puerta de la vivienda que habitaba. “Mucha gente está comentando que esto me lo merezco, pero eso refleja más sus propios problemas que los míos. No comprendo por qué me odian tanto si yo no les he causado ningún daño, nunca me he inmiscuido en sus vidas ni he proferido insultos hacia sus familias. (...) La dueña de la propiedad me instó a abandonar la vivienda, por lo que ya estoy en la búsqueda de un nuevo apartamento. Un vecino de Cali, acompañado de su esposa y sus dos hijos, quien parece ser mentalmente inestable, me hizo insinuaciones inapropiadas, manifestando su deseo de mantener relaciones conmigo y con su esposa”.\Posteriormente, continuó el relato, “Luego de esto, comenzó a exigirme dinero, y se enfadó al escuchar que le dije que tenía un miembro pequeño. Por esta razón, intentó incendiar mi casa con mis amados gatos adentro, y momentos antes me amenazó con un cuchillo. Vertió gasolina sobre mi hogar y le prendió fuego”. El incidente, que generó gran conmoción en redes sociales, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan los creadores de contenido y la persistencia de la violencia, incluyendo la homofobia. Las reacciones de los seguidores de Mercury han sido diversas, desde el apoyo incondicional hasta la crítica y la condena a su supuesto comportamiento. El creador, visiblemente afectado, ha expresado su agradecimiento a quienes le han brindado su apoyo, y ha asegurado que tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad.\Es importante señalar que esta no es la primera vez que Mercury es objeto de agresiones en la ciudad. En diversos videos, se evidencia que ha sido víctima de ataques verbales homofóbicos e incluso agresiones físicas. Este nuevo incidente subraya la necesidad de abordar de manera efectiva la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTIQ+, así como de proteger a los creadores de contenido, que a menudo se convierten en blanco de odio y amenazas. Las autoridades competentes se encuentran investigando el suceso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del presunto agresor. La comunidad en línea y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su solidaridad con Daniel Mercury y han instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y prevenir futuros ataques





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