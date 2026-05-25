Influencer 'Valentina Mor' Capturada y Juzgada por Hurto a Turista Americano en Medellín

La influencer venezolana 'Valentina Mor' ha sido juzgada por hurto a un turista estadounidense en Medellín. La Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el hurto de las pertenencias a un ciudadano estadounidense en un apartamento de renta corta.

La influencer venezolana 'Valentina Mor' fue capturada por la Policía Nacional en Medellín y juzgada por hurto a un turista estadounidense en el barrio El Poblado.

La Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el hurto de las pertenencias a un ciudadano estadounidense en un apartamento de renta corta. La mujer, de 23 años, se hizo conocida en redes sociales por una entrevista en el Reloj Público del Centro Histórico de Cartagena y su cuenta en Instagram cuenta con millones de seguidores. Ahora, enfrenta una larga temporada en prisión por el delito de hurto agravado





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